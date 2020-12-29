Оптимистическая трагедия 2020: все пройдет, пройдет и это

Уходящий год надолго запомнится, и главная причина в забытом ощущении всеобщей зависимости от неведомых сил. Мы стали плохо понимать причины происходящего, с опаской смотрим в будущее, многие из нас утратили уверенность в себе. Попробуем же спокойно оценить происходящее и оптимистичнее посмотреть в следующий год.
Человечество самонадеянно считало себя властелином мира и всего сущего. Но неожиданно оказалось перед лицом неподвластной ему микроскопической силы, показавшей ничтожность наших знаний о природе и собственном организме. Не сочтите меня Зевсом Громовержцем, но беспечность в потреблении ресурсов, загрязнение планеты и легкомысленность по отношению к будущему заслуживала наказания свыше. Человечество долго игнорировало свои болячки (в прямом и переносном смысле). Мало кого встревожило возвращение давно забытых болезней, медицина увлеклась фармакологией и дорогостоящими операциями. Несмотря на недавние эпидемии разных видов гриппа, не было сделано соответствующих выводов. Оказалось, что у большинства системные знания по эпидемиологии и заболеваниям дыхательных путей находятся в зачаточном состоянии. Катастрофическая ситуация с эпидемией в США подтверждает эти мысли.
Странности 2020 года и долгоиграющие негативы
Наши политики так много боролись между собой, причем внутри правящей коалиции, что это стало не меньшей проблемой, чем Covid-19. Проблемы со сбором урожая из-за странной борьбы с украинскими гастарбайтерами - это наше собственное рукотворное «достижение», которое еще долго будет сказываться на аграрном секторе. Ликвидация надзора за финансированием партий по инициативе главного нарушителя войдет в историю местной политики со знаком минус. Недавние выступления нового министра образования Яака Ааба сделали этот год началом конца русской школы в Эстонии. В конце года борьба против референдума о дефиниции брака под лозунгами преодоления разобщения увеличила на порядок противостояние в обществе, что является заслугой самих борцов. Мне представляется это неким тоталитаризмом наоборот. Почему все они, имея с 2014 года много времени, вместо разработки норм применения Закона о совместном проживании довели дело до нынешней странной борьбы?
В мире главным событием стали президентские выборы в США. Это тот случай, когда долго будут обсуждать не сам поединок, а судей и неоднозначное влияние либеральных СМИ на результат. Есть и другие события года с их специфической ролью - информационные атаки на Китай, Польшу, Венгрию, Турцию. Есть предчувствие, что авторитет англосаксонских медиа начнет падать из-за их участия в информационных войнах на государственном уровне. После утраты доминирующих позиций Запада в экономике и военно-политической сфере это будет его третьей проблемой.
Откуда взяться оптимизму, Карл?
Лечение серьезной болезни начинается с диагноза. Нынешний коллапс медицины в США делает неизбежным ее реорганизацию, а возможности американцев и их влияние позволят быстро изменить ситуацию в остальном мире. Возможно, что нынешний кошмар заставит человечество задуматься, особенно в Европе, о границах личной свободы и пользе самоограничений. Есть шанс, что люди задумаются о собственном иммунитете, образе жизни, эмоциональном состоянии, отношениях с окружающими. Продолжающие курить станут в глазах общества маргиналами-самоубийцами. Есть надежда, что у нас в социальной сфере будет больше компетентных людей, деятельность доктора Попова и первые шаги Юллара Ланно, нового руководителя Департамента здоровья, дают повод для оптимизма.
Западные страны перед лицом возвращения губительных эпидемий вдруг проанализируют опыт Китая и других успешно переживших Covid-19 стран. Нельзя исключать, что где-то пересмотрят бюджетные приоритеты и снизят военные расходы. А почему бы вообще не реформировать ООН и не вернуть этой организации былое объединяющее значение?
Что год грядущий нам готовит?
В личном плане наверняка все хотят возвращения нормальной жизни, с полноценным отдыхом в экзотических странах, успешной профессиональной деятельностью и восстановлением уверенности в завтрашнем дне. Наши местные выборы дают шанс изменить политическую жизнь, оценить усилия местных властей в сфере образования и адекватность их реакции на медицинские и социальные проблемы, степень целесообразности расходов. Предстоящий весной опрос многое изменит в нашей политике, мы получим новый опыт влияния на государство. Но те, кто собираются опрос игнорировать, пусть потом не удивляются, что жизнь в стране проходит мимо них. Многое в следующем году будет зависеть от того, как мы все будем соблюдать коронавирусные ограничения. Как и в ситуации с опросом, тут многое будет зависеть от нашего желания не просто пассивно выполнить предписанное, но и от активности в разъяснении окружающим своей точки зрения. Соблюдающие ограничения должны почувствовать поддержку, а отрицатели - понять, что они в меньшинстве.
Происходящее в мире тоже крутится вокруг эпидемии, от завершения которой зависит экономика и политика. Китай, успешно переживающий эпидемию, имеет все шансы начать полноценный экономический рост. США еще далеки от победы над эпидемией, с единством общества огромные проблемы, а новый президент, давший много социальных обещаний и не предложивший конкретных возможностей для экономического роста, вряд ли добьется быстрых успехов. Европа вступает в очень сложный год. Победа в борьбе с Covid-19 вроде бы просматривается, но пока не гарантирована. Реальное влияние соглашения с Британией на будущее континента пока не ясно, как и перспективы изменения отношений с США при новом президенте. В Германии состоятся парламентские выборы, Меркель уходит, но полноценного преемника не видно, что негативно повлияет на позиции ЕС в отношениях с другими глобальными игроками. Да и внутри союза все непросто, Польша и Венгрия вряд ли успокоятся.
Но чтобы ни происходило вокруг нас, никто не в состоянии помешать нам ценить каждый день, говорить хорошие слова близким и всем, кто их заслуживает. Радоваться каждой небольшой удаче и делать все от нас зависящее, чтобы добиться большего.
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