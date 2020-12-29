Оптимистическая трагедия 2020: все пройдет, пройдет и это

Западные страны перед лицом возвращения губительных эпидемий вдруг проанализируют опыт Китая и других успешно переживших Covid-19 стран. Нельзя исключать, что где-то пересмотрят бюджетные приоритеты и снизят военные расходы. А почему бы вообще не реформировать ООН и не вернуть этой организации былое объединяющее значение?

Что год грядущий нам готовит?

В личном плане наверняка все хотят возвращения нормальной жизни, с полноценным отдыхом в экзотических странах, успешной профессиональной деятельностью и восстановлением уверенности в завтрашнем дне. Наши местные выборы дают шанс изменить политическую жизнь, оценить усилия местных властей в сфере образования и адекватность их реакции на медицинские и социальные проблемы, степень целесообразности расходов. Предстоящий весной опрос многое изменит в нашей политике, мы получим новый опыт влияния на государство. Но те, кто собираются опрос игнорировать, пусть потом не удивляются, что жизнь в стране проходит мимо них. Многое в следующем году будет зависеть от того, как мы все будем соблюдать коронавирусные ограничения. Как и в ситуации с опросом, тут многое будет зависеть от нашего желания не просто пассивно выполнить предписанное, но и от активности в разъяснении окружающим своей точки зрения. Соблюдающие ограничения должны почувствовать поддержку, а отрицатели - понять, что они в меньшинстве.

Происходящее в мире тоже крутится вокруг эпидемии, от завершения которой зависит экономика и политика. Китай, успешно переживающий эпидемию, имеет все шансы начать полноценный экономический рост. США еще далеки от победы над эпидемией, с единством общества огромные проблемы, а новый президент, давший много социальных обещаний и не предложивший конкретных возможностей для экономического роста, вряд ли добьется быстрых успехов. Европа вступает в очень сложный год. Победа в борьбе с Covid-19 вроде бы просматривается, но пока не гарантирована. Реальное влияние соглашения с Британией на будущее континента пока не ясно, как и перспективы изменения отношений с США при новом президенте. В Германии состоятся парламентские выборы, Меркель уходит, но полноценного преемника не видно, что негативно повлияет на позиции ЕС в отношениях с другими глобальными игроками. Да и внутри союза все непросто, Польша и Венгрия вряд ли успокоятся.

Но чтобы ни происходило вокруг нас, никто не в состоянии помешать нам ценить каждый день, говорить хорошие слова близким и всем, кто их заслуживает. Радоваться каждой небольшой удаче и делать все от нас зависящее, чтобы добиться большего.