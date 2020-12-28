Белорусская милиция придумала версию об убийстве и вскрыла квартиру, чтобы снять флаг с балкона

Как пишет "Наша Нива", в начале декабря житель Минска Андрей Косов повесил в квартире покойных родителей в Ганцевичах Брестской области бело-красно-белый флаг с гербом города и уехал в столицу. Спустя несколько дней милиция попросила его приехать и открыть квартиру, объяснив это тем, что "по анонимному сообщению есть основания полагать, что в этой квартире совершено убийство".

Косов усомнился, что ему звонят из милиции и положил трубку. Через некоторое время ему перезвонили и сообщили, что квартира вскрыта на основании упомянутого анонимного сообщения. "Следы убийства, естественно, не были обнаружены, но на балконе найден бело-красно-белый флаг. Они трактуют это как правонарушение по статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", - рассказал мужчина.

Он не мог приехать в Ганцевичи, поэтому его попросили дать объяснения в минской полиции. Когда Косов пришел, его задержали и отвезли ночью в Ганцевичи, где он пробыл трое суток до суда. Свидетелем выступал начальник отдела идеологии местного исполкома Виктор Супрун, который увидел флаг с улицы.

"Оказалось, что первоначальные слова об убийстве в квартире - только фантазии какого-то "неизвестного". В реальности квартира вскрывалась, так как существовало подозрение, что в ней может происходить "несанкционированное собрание по подготовке к массовому мероприятию", - рассказал Косов.

Из постановления об осмотре жилища следует, что квартиру вскрыли без санкции прокурора из опасений, что "следы административного правонарушения" и "иные материальные объекты", имеющие значение для дела, "могут быть из-за промедления с их обнаружением утрачены, повреждены или использованы в противоправных целях". Суд назначил Косову штраф в 10 базовых величин (270 белорусских рублей или около 85 евро).

В конце ноября МЧС Белоруссии своим постановлением изменило правила пожарной безопасности для жилых домов, запретив вывешивать на фасадах "изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством". Иными словами, под запрет попали именно "оппозиционные" бело-красно-белые флаги.