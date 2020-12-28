Осторожно ⟩ Эта компания не имеет права оказывать инвестиционные услуги

Финансовая инспекция (FI) предостерегает клиентов и инвесторов о том, что компания Finaninvest не имеет на лицензии на деятельность кредитного учреждение, а также на предоставление кредитов и инвестиционных услуг в Эстонии.
Фининспекция сообщает, что компания не имеет права предоставлять перечисленные услуги и посредством трансграничных действий. Компания Finaninvest действует на сайте finantseerimine-investeering.com .
Список компаний, имеющих лицензии финансовой инспекции или имеющих право на оказание трансграничных услуг, доступен на веб-сайте инспекции.