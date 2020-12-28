Ирья Лутсар: новый штамм коронавируса может быть уже в Эстонии

«Новый штамм имеет 17 мутаций, и многие из них относятся к области белкового шипа», - объяснил Лутсар Postimees. В результате моделирования штаммов SARS-Cov-2 англичане обнаружили новый штамм, который, по их словам, распространяется быстрее.

«Этот штамм попал в Европу до того, как перекрыли авиасообщение», - добавила Лутсар. Поскольку новые штаммы вируса открываются в результате исследований, Эстония не успеет провести исследования в таком большом объеме. «Другие страны, которые начали исследования, тоже нашли этот штамм», - пояснил она.

Если новый штамм попал в Финляндию, как быстро он сможет попасть в Эстонию? Лутсар считает, что он может быть уже здесь. «Мы не знаем, есть ли он в Эстонии, потому что мы его просто не нашли», - сказала Лутсар. По ее словам, на сегодняшний день изучено более 300 сегрегированных штаммов.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала Postimees, что в Эстонии ищут новый штамм, но, к счастью, здесь его еще не нашли. «Новый штамм ищут у всех, кто приехал из Англии, или у кого-то из их близких», - пояснила Кингсепп.

Лутсар объяснила, что РНК-вирусы все время мутируют, и что тот штамм, который для нас уже обыденный, уже не является тем же, что был обнаружен год назад в Ухани. «Такие мутации также были обнаружены в Испании», - добавил он.