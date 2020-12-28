Компании в Британии и ЕС готовятся к новым препятствиям вопреки торговому соглашению

Великобритания и Европейский союз на прошлой неделе сообщили о заключении соглашения о будущих отношениях. Это стало облегчением для компаний, которые опасались, что четырехлетние переговоры завершатся без заключения сделки, что привело бы к введению пошлин на товары.

Тем не менее с 1 января 2021 года продукты питания, автомобили и другие товары, торговля которыми осуществляется между ЕС и Великобританией, будут подлежать таможенной проверке и должны будут соответствовать отдельным перечням стандартов и норм регулирования.

Согласно подсчетам британских властей, количество налоговых деклараций увеличится на 215 млн в год. Некоторым компаниям придется платить комиссионные сборы за проведение инспекций, получать лицензии на импорт и выяснять, как отчитываться о налогах. Представители ряда бизнесов сообщили, что пока не знают, какими будут их дальнейшие шаги, поскольку еще не ознакомились с деталями торгового соглашения.

Представители деловых кругов призывают власти Великобритании и ЕС помочь компаниям справиться с изменениями и смягчить потенциальные негативные последствия для торговли, в том числе дав компаниям время приспособиться к новым правилам.

"Жизненно необходимо, чтобы обе стороны приняли немедленные шаги для продолжения торговли", - сказал генеральный директор Конфедерации британской промышленности (CBI) Тони Денкер, которого цитирует газета The Wall Street Journal. Представители деловых кругов хотят добиться шестимесячного льготного периода, чтобы позволить компаниям приспособиться к новым правилам и при этом избежать штрафов.

Перед компаниями стоит "колоссальная задача по адаптации к новым условиям буквально за неделю до того, как они вступят в силу", говорит генеральный директор Британской торговой палаты Адам Маршалл.

Американская торговая палата в ЕС также призвала к периоду адаптации к новым правилам, отметив, что ее члены обеспокоены темпами, в которые они должны будут приспособиться к изменениям. При этом один из чиновников ЕС, отвечая на вопрос о возможных отсрочках для компаний, отметил, что соглашение не предусматривает льготного периода. "Мы думаем, что у компаний было достаточно времени, чтобы к этому подготовиться", - сказал он.

Представитель британского правительства сообщил, что власти готовятся к грядущим изменениям, включая инвестиции в рабочие места, технологии и инфраструктуру на границе с ЕС. Он также сказал, что пограничный контроль будет вводиться поэтапно.

Дополнительные бюрократические процедуры могут обойтись британским компаниям примерно в 17 млрд фунтов стерлингов (около 18,8 млрд евро) в год, а европейским - примерно в 14 млрд фунтов (около 15,6 млрд евро), согласно подсчетам юридической компании Clifford Chance.