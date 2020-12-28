МуПо: незаконные торговцы лед-шарами раздали товар бесплатно

«Разрешения на продажу у них не было, также они утверждали, что ничего не слышали о том, что такое разрешение вообще нужно иметь. Мы объяснили, где и как о нем нужно ходатайствовать, а сейчас придется начать производство. Кроме того, цена за товар показалась непропорциональной большой», - объяснил инспектор МуПо.

Поскольку продавцы вели себя вежливо и в следующий раз пообещали прийти с разрешением, а имеющиеся сейчас шары предложили раздать прохожим бесплатно, патруль решил не наказывать их в честь праздников. Однако с раздачей шаров оказалось не все так просто, поскольку на глазах у полицейских прохожие не стремились брать шары. Кроме того, свою роль сыграла и то, что люди узнавали давно знакомую схему обмана, когда прохожим предлагают бесплатный цветок, но после выясняется, что за него все же нужно заплатить.

Когда первые шары закончились, продавцы хотели собрать вещи и уйти: «Но мы все же посоветовали им реализовать весь товар. Правда, им потребовалось еще полчаса, чтобы подумать. Надеюсь, что, получив такой опыт, уже в понедельник они поспешат в управу района, чтобы оформить разрешение на торговлю».