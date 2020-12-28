Адвокат избитого судьи: похвалив Путина, Широков купил индульгенцию на преступление

«В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента. Стоит отметить, Широкова берут играть за команду администрации президента в Ночной хоккейной лиге. В первый раз услышал об этом от Фетисова на программе, посвященной преступлению экс-футболиста. Фетисов, если говорить об интонации, не допускал мысли, что история получит законное продолжение: дело перейдет в суд и будет приговор. Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение. Почему я делаю такой вывод? Недавно такие же футболисты, одного из которых тоже избил Широков, – Кокорин и Мамаев – совершили примерно такое же преступление. Даже полегче, потому что ногой по голове они никого не били. Но они по году отыграли за команду ФСИН, находясь в местах не столь отдаленных. После этого никаких отрицательных отзывов от них не слышно. Они не хулиганят и не безобразничают. Наказание на них повлияло положительно. Если проводить параллель с хулиганами Кокориным и Мамаевым, они пострадали за свою аполитичность. Если бы они давали такие же патриотические интервью, тоже отделались бы гораздо легче», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.