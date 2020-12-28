Картина дня: итоги года, коронавирусная бомба и встреча Нового года

За сутки в Эстонии выявлено 738 зараженных, трое умерли

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5753 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 738, то есть 12,8% от общего количества тестов. Читать далее...

К концу недели ожидается новая коронавирусная бомба

Вчера сообщили, что за последние сутки в Эстонии было проверено 6648 тестов на коронавирус, 968 из которых оказались положительными. Такого большого суточного показателя прежде в стране не было. Все крупные очаги имеют по 100 и даже больше зараженных. Что стоит за этими цифрами, задался вопросом Postimees.

Ратас поздравил жителей страны по-русски

Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с наступающим Новым годом, обратившись к ним в том числе на русском языке. Смотрите видео!

Из года в год: причина, по которой жители Эстонии попадают в ЭМО в новогоднюю ночь

По словам руководителя Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы, доктора Мярта Пыллувеэра, главной причиной, почему в новогоднюю ночь попадают в больницы, являются повреждения, полученные при запуске фейерверков. Читать далее...

Меритс: российская вакцина не хуже, чем у AstraZeneca

Российская вакцина Sputnik V по своей технологии идентична британско-шведской вакцине AstraZeneca, сказал профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс в «Aastalõpu Päevakaja».

Итоги года 〉 Да, вы действительно все это читали!

В этом году читателей Rus.Postimees интересовал не только коронавирус, но и совершенно неожиданные вещи – от смертельно опасного корнеплода до растения, которое почему-то приносит счастье, если посадить его рядом с огурцом. Читать далее...

Правительство утвердило меры компенсации ущерба от второй волны COVID-19

Правительство на электронном заседании утвердило решения о поддержке наиболее пострадавших от ограничений, введенных в связи с COVID-19, областей экономики. Самый масштабный инструмент поддержки – это помощь жителям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, которую они получат через своих работодателей. Читать далее...

В Риге в жилом доме прогремел взрыв: погиб один человек, пострадали шестеро

В результате взрыва в трехэтажном жилом доме в районе Агенскалнсе в Риге в ночь на четверг и вызванного им пожара один человек погиб и шесть получили ранения, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС) Агрита Витола. Читать далее...