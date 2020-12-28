Картина дня: очередные жертвы коронавируса, штормовое предупреждение и новые масштабные ограничения

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 декабря.
В Эстонии скончались шесть пациентов с COVID-19, заразились 416
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2976 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 416, то есть 14% от общего количества тестов. Читать далее...
По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение первого уровня
Сегодня после полудня из-за ветра, дождя, снега и гололедицы в Эстонии ухудшатся погодные условия. В связи с этим метеослужба объявила по всей стране штормовое предупреждение первого уровня. Читать далее...
Ваши кошельки в новом году: что изменится?
Новый год принесет ряд изменений для кошельков населения: одни отдадут лишние деньги, другие выведут свои евро. Читать далее...
У жителей Эстонии резко вырос интерес к зарплате гражданина ЕС
Европейскую гражданскую инициативу о введении базового безусловного дохода, или зарплаты гражданина для всех проживающих в Европейском союзе людей на данный момент в Эстонии подписали 1047 человек. Читать далее...
Новые масштабные коронаограничения вступают в силу
С понедельника, 28 декабря, до 17 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа будут действовать более строгие ограничения в связи с COVID-19. Читать далее...
Студия Postimees: развод Британии с ЕС – что изменится для граждан Эстонии с 1 января?
Британия и Евросоюз в последний момент решили резко не разрывать 40-летнюю связь и договорились о новых правилах игры. Чего добился ЕС? Что изменится для граждан Эстонии? Сделку по Brexit прокомментировал в студии Postimees депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в повторе!
Семейного насилия больше не стало, но оно стало более жестоким
Опасения, что коронакризис, который заставляет людей больше времени проводить дома, повлечет за собой рост домашнего насилия, к счастью, не оправдались. Однако усилилась связанная с насилием жестокость. Читать далее...
Вопрос читателя: можно ли провести массовую вакцинацию на работе?
«В воскресенье начала вакцинация, и мы на своем предприятии обсудили, что хотели бы предложить всем своим работникам возможность привиться от коронавируса. Мы всегда предлагали своим работникам возможность вакцинации от гриппа, и практически все ею пользовались. Можем ли мы организовать массовую вакцинацию работников и будет ли предприятие платить за это само?» Читать далее...
На эстонское издание совершена кибератака
На сайт Äripäev и другие сайты того же концерна, включая портал dv.ee сегодня была совершена DDOS-атака, в связи с чем сайты оказались временно недоступны, сообщает издание на своей страничке в Facebook. Читать далее...
В Финляндии обнаружен британский штамм коронавируса
Первый носитель нового штамма коронавируса, получившего распространение в Великобритании, обнаружен в Финляндии, в регионе Кюменлааксо. Подтверждение было получено в Рождество. Зараженный прибыл в страну из Западной Европы. Читать далее...
Ирья Лутсар: новый штамм коронавируса может быть уже в Эстонии
Первый носитель нового штамма коронавируса, получившего распространение в Великобритании, обнаружен в Финляндии, в регионе Кюменлааксо. По словам руководителя Научного совета Ирьи Лутсар, пока о штамме новой информации нет, также неизвестно, вызывает ли он более тяжелое течение болезни. Читать далее...
Из Литвы в Латвию движется нефтяное пятно: на литовском терминале произошла утечка
В понедельник, 28 декабря, на нефтяном терминале в литовской Бутинге, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, произошла утечка нефти. Эту информацию подтвердил BNS глава Центра координации спасения на море Литвы Евгений Валиков. Читать далее...
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!