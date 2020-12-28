Картина дня: трагические аварии, новые масштабные ограничения и штормовое предупреждение

В Эстонии скончались шесть пациентов с COVID-19, заразились 416

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2976 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 416, то есть 14% от общего количества тестов. Читать далее...

В ДТП погиб 23-летний водитель квадроцикла

Сегодня, 28 декабря, около 14:50 центр тревоги получил сообщение, что случайный прохожий обнаружил в Вийзукюла в кювете ATV, водитель которого получил серьезные травмы. Читать далее...

При столкновении грузовика и легкового автомобиля скончался 78-летний мужчина

Сегодня в деревне Пену в Хяэдемеэсте произошла авария, в результате которой погиб 78-летний мужчина. Читать далее...

Новые масштабные коронаограничения вступают в силу

С понедельника, 28 декабря, до 17 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа будут действовать более строгие ограничения в связи с COVID-19. Читать далее...

По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение первого уровня

Сегодня после полудня из-за ветра, дождя, снега и гололедицы в Эстонии ухудшатся погодные условия. В связи с этим метеослужба объявила по всей стране штормовое предупреждение первого уровня. Читать далее...

Ваши кошельки в новом году: что изменится?

Новый год принесет ряд изменений для кошельков населения: одни отдадут лишние деньги, другие выведут свои евро. Читать далее...

У жителей Эстонии резко вырос интерес к зарплате гражданина ЕС

Европейскую гражданскую инициативу о введении базового безусловного дохода, или зарплаты гражданина для всех проживающих в Европейском союзе людей на данный момент в Эстонии подписали 1047 человек. Читать далее...

Студия Postimees: развод Британии с ЕС – что изменится для граждан Эстонии с 1 января?

Британия и Евросоюз в последний момент решили резко не разрывать 40-летнюю связь и договорились о новых правилах игры. Чего добился ЕС? Что изменится для граждан Эстонии? Сделку по Brexit прокомментировал в студии Postimees депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в повторе!

Семейного насилия больше не стало, но оно стало более жестоким

Опасения, что коронакризис, который заставляет людей больше времени проводить дома, повлечет за собой рост домашнего насилия, к счастью, не оправдались. Однако усилилась связанная с насилием жестокость. Читать далее...

Вопрос читателя: можно ли провести массовую вакцинацию на работе?

«В воскресенье начала вакцинация, и мы на своем предприятии обсудили, что хотели бы предложить всем своим работникам возможность привиться от коронавируса. Мы всегда предлагали своим работникам возможность вакцинации от гриппа, и практически все ею пользовались. Можем ли мы организовать массовую вакцинацию работников и будет ли предприятие платить за это само?» Читать далее...

На эстонское издание совершена кибератака