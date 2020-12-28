Пн, 28.12.2020
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Криста Фишер
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  • Почти половина госпраздников в 2021 году выпадает на выходные дни
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Почти половина госпраздников в 2021 году выпадает на выходные дни

Креативная работа в домашнем офисе. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

В 2021 году пять из 11 государственных праздников выпадут на выходные. 

На субботу или воскресенье в 2021 году попадают День весны 1 мая, первый и второй день Рождества (25 и 26 декабря), а также всегда празднуемые в воскресенье религиозные праздники: Пасха (4 апреля) и день Святой троицы (23 мая).

На пятницу в 2021 году попадают Новый год (1 января), Страстная пятница (2 апреля), День восстановления независимости ЭР (20 августа) и Рождественский сочельник (24 декабря).

День независимости ЭР (24 февраля) отпразднуют в среду, как и День победы в Освободительной войне (23 июня), Иванов день (24 июня) отпразднуем в четверг.

Национальный (День независимости) и 11 государственных праздников являются в Эстонии выходными днями. По закону о трудовом договоре, рабочие дни, предшествующие 1 января, 24 февраля, 23 июня и 24 декабря, сокращены на три часа.

Государственные и национальные праздники 2021:

Пятница, 1 января – Новый год

Среда, 24 февраля - День независимости ЭР

Пятница, 2 апреля – Страстная пятница

Воскресенье, 4 апреля - Пасха

Суббота, 1 мая – День весны

Воскресенье, 23 мая – день Святой троицы

Среда, 23 июня – День победы в Освободительной войне 

Четверг, 24 июня – Иванов день

Пятница, 20 августа – День восстановления независимости ЭР

Пятница, 24 декабря – сочельник

Суббота, 25 декабря – первый день Рождества

Воскресенье, 26 декабря – второй день Рождества

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