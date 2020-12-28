Почти половина госпраздников в 2021 году выпадает на выходные дни

В 2021 году пять из 11 государственных праздников выпадут на выходные.
На субботу или воскресенье в 2021 году попадают День весны 1 мая, первый и второй день Рождества (25 и 26 декабря), а также всегда празднуемые в воскресенье религиозные праздники: Пасха (4 апреля) и день Святой троицы (23 мая).
На пятницу в 2021 году попадают Новый год (1 января), Страстная пятница (2 апреля), День восстановления независимости ЭР (20 августа) и Рождественский сочельник (24 декабря).
День независимости ЭР (24 февраля) отпразднуют в среду, как и День победы в Освободительной войне (23 июня), Иванов день (24 июня) отпразднуем в четверг.
Национальный (День независимости) и 11 государственных праздников являются в Эстонии выходными днями. По закону о трудовом договоре, рабочие дни, предшествующие 1 января, 24 февраля, 23 июня и 24 декабря, сокращены на три часа.
Государственные и национальные праздники 2021:
Пятница, 1 января – Новый год
Среда, 24 февраля - День независимости ЭР
Пятница, 2 апреля – Страстная пятница
Воскресенье, 4 апреля - Пасха
Суббота, 1 мая – День весны
Воскресенье, 23 мая – день Святой троицы
Среда, 23 июня – День победы в Освободительной войне
Четверг, 24 июня – Иванов день
Пятница, 20 августа – День восстановления независимости ЭР
Пятница, 24 декабря – сочельник
Суббота, 25 декабря – первый день Рождества
Воскресенье, 26 декабря – второй день Рождества