Почти половина госпраздников в 2021 году выпадает на выходные дни

На субботу или воскресенье в 2021 году попадают День весны 1 мая, первый и второй день Рождества (25 и 26 декабря), а также всегда празднуемые в воскресенье религиозные праздники: Пасха (4 апреля) и день Святой троицы (23 мая).

На пятницу в 2021 году попадают Новый год (1 января), Страстная пятница (2 апреля), День восстановления независимости ЭР (20 августа) и Рождественский сочельник (24 декабря).

День независимости ЭР (24 февраля) отпразднуют в среду, как и День победы в Освободительной войне (23 июня), Иванов день (24 июня) отпразднуем в четверг.

Национальный (День независимости) и 11 государственных праздников являются в Эстонии выходными днями. По закону о трудовом договоре, рабочие дни, предшествующие 1 января, 24 февраля, 23 июня и 24 декабря, сокращены на три часа.