Пн, 28.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Сбил фонарный столб и скрылся: полиция ищет виновника аварии
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Сбил фонарный столб и скрылся: полиция ищет виновника аварии

Место происшествия.

ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Сегодня, 28 декабря, около полудня на улице Веэрику в Тарту около дома номер 12 кто-то врезался в фонарный столб и покинул место происшествия, не известив полицию о случившемся.

Если кто-то стал свидетелем аварии или у него есть полезная информация для установления личности водителя, который спровоцировал аварию с материальным ущербом, сообщите об этом в полицию по телефону 730 8814 или напишите по адресу louna.ate@list.politsei.ee

Также полиция ждет, что виновник аварии сам свяжется с ней, поскольку чистосердечное раскаяние является смягчающим обстоятельством.

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