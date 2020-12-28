Сбил фонарный столб и скрылся: полиция ищет виновника аварии

Сегодня, 28 декабря, около полудня на улице Веэрику в Тарту около дома номер 12 кто-то врезался в фонарный столб и покинул место происшествия, не известив полицию о случившемся.
Если кто-то стал свидетелем аварии или у него есть полезная информация для установления личности водителя, который спровоцировал аварию с материальным ущербом, сообщите об этом в полицию по телефону 730 8814 или напишите по адресу louna.ate@list.politsei.ee
Также полиция ждет, что виновник аварии сам свяжется с ней, поскольку чистосердечное раскаяние является смягчающим обстоятельством.