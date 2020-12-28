ФОТО: BBC News

«В этом контейнере мы можем умереть, я больше не могу дышать», - так выглядело текстовое сообщение, написанное девушкой по имени Фам Тхи Нгок Оан, но так и не отправленное. Почему она и еще 38 мигрантов из Вьетнама умерли в темном, душном грузовом контейнере в Эссексе?

28-летняя Фам Тхи Нгок Оан BBC 28-летняя Фам Тхи Нгок Оан перед смертью написала сообщение, которое не смогла отправить

За рулем фургона был 26-летний Морис Робинсон. Он припарковал грузовик на территории полузаброшенной промышленной зоны неподалеку от маленького городка в Эссексе.

Робинсон вышел из кабины, подошел к дверям фургона и открыл их.

Внутри он увидел невообразимое: 39 мертвых тел, десять из них еще почти подростки.

Это произошло ранним утром 23 октября прошлого года. Робинсон не стал звонить по номеру 999. Вместо этого, повинуясь первому инстинкту, он запрыгнул обратно в кабину и уехал, оставив фургон с телами в промышленной зоне неподалеку от городка Грейс.

Это было начальной точкой международного расследования крупной операции по нелегальной перевозке людей.

39 жертв контрабандистов BBC 39 жертв контрабандистов

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VIP-пакет

Родители погибшего Хоанг Ван Типа BBC Родители погибшего Хоанг Ван Типа говорят, что их сын заплатил за нелегальную перевозку по VIP-стандарту.

Среди людей, которыми был забит фургон Робинсона, были двое двоюродных братьев, 33-летний Нгуен Ван Хунг и 18-летний Хоанг Ван Тип из деревни во вьетнамской провинции Нгеан в шести тысячах километров от Эссекса.

Типу удалось добраться до Франции в 2017 году, через Россию, а его двоюродный брат доехал до Европы годом позже.

В сентябре 2019 года Тип спросил у родителей, находившихся на родине, можно ли ему отправиться в Соединенное Королевство.

Он уговаривал их заплатить перевозчикам: нужно было всего 10,5 тыс. фунтов, уже после прибытия в Британию.

«Они жестоки, они опасны, они хотят эксплуатировать этих людей. Так нельзя перевозить даже животных»: старший инспектор Дэниэл Стотен. Полиция Эссекса. Image: Det Ch Insp Daniel Stoten ФОТО: BBS NEWS

Мать Типа, Хоанг Тхи Ай, в беседе с Би-би-си рассказала, почему они с мужем дали согласие на поездку.

«Он сказал мне, что возьмет VIP-пакет и поедет на частной машине», - рассказывает она. «Он говорил, что не поедет на грузовике, и что обеспечит свою безопасность, хотя грузовик был намного дешевле», - рассказывает она.

Отец, Хоанг Ван Лань, говорит, что его сына скорее всего обманули. Возможно, в последний момент перед поездкой.

«Не знаю, что произошло, но наверное в их планах что-то изменилось, или его обманули», - говорит он.

Фам Тхи Лан, мать Нгуен Ван Хунга, с этим согласна.

«Добровольно вряд ли захочешь путешествовать таким опасным способом», - уверена она.

Заместитель директора британского Национального агентства по борьбе с преступностью Мэттью Лонг говорит, что нелегальным мигрантам действительно предлагали эксклюзивный сервис, но их жестоко обманули.

«Никакого VIP-сервиса нет - людям врут, чтобы нажиться на них», - говорит он.

«Они поняли это в последнюю минуту перед погрузкой. Умирая, они думали о том, что VIP-сервис был откровенным враньем. Именно так работают подобные преступные группы», - говорит Лонг.

«Они жестоки, они опасны, они хотят эксплуатировать этих людей. Так нельзя перевозить даже животных», - говорит старший инспектор Эссекской полиции Дэниэл Стотен.

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Через полмира

Истории 39 погибших мигрантов показывают путешествие каждого из них с родины на Запад, которые часто происходили в несколько этапов.

Многие из них изначально отправились в другие европейские страны, например Россию и Польшу, а потом решили переехать в Соединенное Королевство в поисках лучшего заработка. Для этого они ехали дальше на запад, во Францию и Бельгию, а оттуда наконец попытались пересечь Северное море.

Map: Paris, France ФОТО: BBS NEWS

Некоторые из мигрантов планировали найти работу в маникюрных салонах, а один из погибших, 15-летний подросток, писал, что устроится на нелегальной плантации каннабиса.

В фургоне были тела 28 мужчин, восьми женщин разного возраста и троих мальчиков. Полиции удалось установить, что некоторые из них в день перед смертью находились в Париже.

Из столицы Франции они отправились на север, в коммуну Бьерн.

В окрестностях Бьерна 22 октября на камеры внешнего наблюдения попали несколько такси, которые подвезли группу людей к сельскохозяйственной постройке. После этого, по показаниям свидетелей, доставленные на место люди забрались в грузовик.

Вскоре температура внутри контейнера начала повышаться - это видно по показаниям внутреннего сенсора.

Из Бьерна грузовик направился в бельгийский порт Зебрюгге, где контейнер отцепили и погрузили на паром под названием MV Clementine.

Паром вышел из Зебрюгге днем 22 октября и отправился в порт Пурфлит на Темзе, в графстве Эссекс.

Во время перехода температура в контейнере поднялась от примерно 20 градусов Цельсия до 38,5. К этому моменту воздухом внутри уже было невозможно дышать.

графика - как располагались тела BBC

Находившиеся внутри разделись до белья и, вероятно, пытались пробить крышу контейнера. На полу нашли металлический столб.

Первой на место происшествия приехала бригада скорой. Позже глава служб скорой помощи Восточной Англии Дороти Хосейн похвалит медиков за «невероятный профессионализм в крайне сложных обстоятельствах».

По ее словам, всем парамедикам, которые тем утром работали с фургоном, предложили «дополнительную поддержку».

Над делом в общей сложности работали около 1300 полицейских из эссекской службы. Одним из первых на место приехал констебль Джек Эмерсон.

Он рассказывает, как в отчаянии пытался обнаружить признаки жизни - пульс или дыхание - но безуспешно.

«Я увидел много полуголых тел у задней стены трейлера, они лежали на полу без движения», - рассказывает он.

Фургон был забит телами так плотно, что подобраться ко всем он не смог.

Вскрытие позднее показало, что люди погибли от недостатка кислорода и перегрева.

«Полицейские, приехавшие на этот вызов... Большинство из них на тот момент только недавно начали службу, а многие ни разу не видели мертвого человека, скончавшегося человека...», - рассказывает старший инспектор Стотен.

«Они прекрасно справились с работой, благодаря чему мы смогли продолжить расследование», - добавляет он.

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«Не выпускай их»

В половине первого ночи 23 октября 2019 года паром MV Clementine вошел в порт Пурфлит. Портовый работник, который выгружал контейнер, потом расскажет, что почувствовал сильный запах, «похожий на запах отходов».

Морис Робинсон заранее прибыл из порта Холихед в Уэльсе, чтобы забрать контейнер.

Вскоре после часа ночи, забрав его из порта, Робинсон получил сообщение в Snapchat от Ронана Хьюза, своего 40-летнего босса в одной из ирландских грузовых компаний.

«Дай им подышать по-быстрому, не выпускай их», - говорилось в сообщении.

Робинсон припарковал фургон на территории полузаброшенной промышленной зоны, вышел из кабины, подошел к дверям фургона и открыл их.

Увидев, что внутри, он сел в кабину и уехал, после чего позвонил Хьюзу.

После их разговора между людьми, принимавшими участие в контрабандной операции, произошла еще серия звонков.

Одним из этих людей был Георге Ника, лидер группировки, в суде отрицавший, что имеет отношение к гибели мигрантов. Ника утверждает, что велел Робинсону не трогать грузовик и позвонить в экстренные службы.

Сделав пару кругов по улицам Грейса, Робинсон вернулся в промышленную зону, где оставил контейнер.

Он выждал примерно 15 минут, позвонил по номеру 999 и сказал: «В фургоне мигранты. Они лежат на полу. Трейлер заело. Их примерно 25. Они не дышат».

На следующий день Ника покинул страну. По его словам, он понял, что произошедшее - «очень, очень плохо» и что будет «большое расследование». Позже его задержали в Германии.

Нику и еще одного водителя, 23-летнего Эймонна Харрисона, признали виновными в причинении смерти по неосторожности.

Робинсон и Хьюз, уроженцы ирландского городка Тайголленд, признали вину по 39 эпизодам причинения смерти по неосторожности и в сговоре с целью способствовать нелегальной миграции.

Еще двое водителей, 24-летний Кристофер Кеннеди и 38-летний Валентин Калота, оба из Бирмингема, были приговорены по обвинению в причастности к контрабанде людей.

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«Свидетель X»

Как выяснили следователи, до трагического инцидента с гибелью мигрантов банда, которой руководили Хьюз и Ника, организовала по меньшей мере две подобных поездки - вьетнамских мигрантов привозили в Британию в фургонах грузовиков.

11 октября 2019 года через Ла-Манш в Англию, в другом контейнере, переправились около 15 мигрантов.

Map: Регионы Вьетнама, из которых приехали погибшие мигранты ФОТО: BBS NEWS

В суде Олд-Бейли показания дал один из приехавших в Британию в октябре вьетнамцев, представленный суду как «Свидетель X». Он тоже отправлялся на Запад за лучшей жизнью, когда в феврале прошлого года заплатил около 20 тыс. фунтов вьетнамскому перевозчику за визу и место на курсах предпринимательства в Польше.

Проведя в Польше несколько месяцев, он переехал во Францию с твердым намерением пересечь Ла-Манш и оказаться в Англии.

В «Фейсбуке» он увидел пост друга, который писал, что доехал до Лондона. «Свидетель X» попросил друга о помощи. Тот представил его таинственному вьетнамцу по имени Фонг.

Фонг общался со свидетелем в Viber и согласился организовать ему перевоз в Британию за 13 тыс. фунтов.

Как нам известно, сейчас Фонг фигурирует еще в нескольких уголовных делах, но его личность не раскрывается.

«Свидетель X» рассказал, как на месте встречи на севере Франции его затолкали в контейнер. Водитель почти не говорил, только торопил мигрантов. Позже, когда контейнер грузили на паром, водитель ненадолго открыл двери и сказал, чтобы они вели себя тихо, встали в середину трейлера и держались друг за друга.

Когда «Свидетель Х» доехал до Британии, его и других мигрантов на ферме Орсетт в Эссексе встретило несколько черных машин.

Свидетеля отвезли в принадлежащий Фонгу дом на юге Лондона. Он находился там до тех пор, пока его родители не заплатили за поездку. Цену он назвал слишком высокой: ему тоже обещали «путешествие VIP-класса».

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Предупреждения

грузовик PA Media За 12 дней до гибели мигрантов тот же грузовик несколько раз видели на пустыре неподалеку от деревни в Эссексе

За 12 дней до того, как в контейнере в Грейсе нашли 39 тел, Мари Эндрюс находилась в своем трейлере в деревне Орсет, примерно в шести километрах от Грейса. Она увидела нечто подозрительное и позвонила на экстренный номер 999.

«Куча иммигрантов выбралась из грузовика, они сели в "Мерседес"», - сказала она оператору.

Мари Эндрюс наблюдала за одним из этапов операции нелегальной перевозки людей, организованной той же бандой, которая несла ответственность за гибель 39 мигрантов.

Машины, в которые сели выбравшиеся из грузовиков мигранты, вскоре уехали.

«Это был шок. Любой, увидевший это, был бы шокирован, особенно в таком месте, про которое не все знают», - сказала она потом на суде.

«Пока я разговаривала с оператором, я все время смотрела на грузовик», - добавила Эндрюс.

Неделю спустя она увидела тот же грузовик с красной кабиной перед своим домом, у деревенского гольф-клуба, во время еще одной операции нелегальной перевозки.

По словам Эндрюс, увидев в соцсетях новости о гибели мигрантов, она снова позвонила в полицию.

«Я сразу же узнала грузовик и фургон, увидев их в новостях. Я была уверена, что это была та же самая машина, которую я видела 11 и 18 октября», - сказала она.

Морис Робинсон впервые открывает двери своего фургона BBC Кадр из съемок наружных камер. Морис Робинсон впервые открывает двери своего фургона

Похожую операцию 14 октября пресекли у въезда в Евротоннель в пригороде Кале, городе Кокель. В остановленном транспорте были обнаружены 20 вьетнамских мигрантов.

Мигрантов задержала французская полиция, а водителя, Кристофера Кеннеди, отпустили дальше в Кент.

На французской стороне в тот вечер дежурил офицер французской погранслужбы Максим Сесон. Мигранты, говорившие по-английски, рассказали ему, что приехали из Вьетнама, и не имеют с собой документов.

Некоторые из мигрантов, задержанных во Франции, чуть больше недели спустя были найдены мертвыми в контейнере в Эссексе.

Британская полиция восприняла их гибель как сигнал к действию.

«Членов этой группировки очень много раз останавливали в Европе и в Британии. Но они продолжали свое дело», - говорит старший инспектор Стотен.

«Трудно сказать, изменит ли это ситуацию, но сегодня мы на национальном уровне изменили наш подход к организованной миграционной преступности», - добавляет он.

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Их никто не слышал

Среди погибших была супружеская пара - Трон Хай Лок и Нгуен Тхи Ван. Обоим было 35 лет.

У них была законная работа сборщиков фруктов в Венгрии, но в какой-то момент они связались с родными и сказали, что скоро поедут в Британию.

Контрабанда людей. [ 2,039 уроженцев Вьетнама, стали жертвами контрабанды за последние три года в Британии. ] [ 939 из них - несовершеннолетние. ], Source: Источник: National Referral Mechanism, Image: Forensic officers at the scene in Grays ФОТО: BBS NEWS

На полу трейлера их нашли державшимися за руки. Их вместе доставили в морг и провели парное вскрытие. Во Вьетнаме у них осталось двое детей.

родственница у мемориала погибшей Буй Тхи Нхунг Getty Images На родине погибших людей оплакивали. На фото - родственница у мемориала погибшей Буй Тхи Нхунг

Перевозка 23 октября и предыдущая, провалившаяся 14 октября операция, были связаны, говорит прокурор по делу Билл Эмлин Джонс.

После провала во Франции контрабандисты, вероятно, пытались перевезти «две партии одновременно», уверен он.

«На этот раз у них просто оказалось слишком много людей на борту», - сказал он в суде. - Они поместили слишком много людей в один контейнер... Перевозчикам нужно было удвоить размер партии», - рассказал прокурор.