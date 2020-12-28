Литовский европарламентарий советует от коронавируса «лечебную воду»

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская обратила внимание на распространение ложной информации: «В лице этой пандемии мы имеем вызов не только для Литвы, но и для всего мира. Однако Литва является регионом, на который она оказала крайне тяжелое влияние. Публикация, сделанная членом Европейского парламента, которая распространяет информацию о воде, которая лечит от Covid-19, именно поэтому очень тревожит».

Виктор Успасских рассказал о лечебной воде, которая помогает поднять иммунитет против коронавируса и помогает в выздоровлении при заболевании.

Успасских назвал и людей, у которых эту воду можно купить. Среди них член литовского Сейма Иева Качинскайте-Урбониене.

За последние сутки в Литве были выявлены 1773 новых случаев заболевания, умерли 15 больных, сообщил Департамент статистики.

Итого положительный анализ на коронавирус сдали 132 369 человек. Сейчас активных случаев 68 370, выздоровели 62 098 человек.

В результате заражения коронавирусом в Литве умерли 1269 человек, еще 632 ковидных больных скончались по другим причинам.