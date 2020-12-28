Эксперт: без вакцины от Covid-19 о путешествиях, вероятно, придется забыть

Эрик Лингеберзиньш, доцент Высшей школы бизнеса Turība, объясняет, что наивно ждать того момента, когда мы все снова сможем путешествовать, поэтому решение - мобильные приложения, с помощью которых можно будет подтвердить факт вакцинации и свободно перемещаться. Он указывает, что в ближайшие два-три года бесплатный въезд без самоизоляции, вероятно, будет доступен только тем, кто прошел вакцинацию.

Наивно ожидать возврата к допандемическому состоянию

Ожидается, что уже 2021 году ряд стран откроют свои границы для вакцинированных путешественников, поэтому необходимы механизмы, позволяющие легко и быстро проверить, был ли человек вакцинирован. Учитывая распространение вируса, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) пришел к выводу, что риск заражения от туристов составляет всего 1%.

Ситуации в разных странах ЕС в целом схожи, поэтому наивно ждать того момента, когда мы вернемся к допандемической ситуации.

"Новый нормальный" период для туризма уже начался, и ряд стран готовы принять вакцинированных путешественников. Кипр - одна из первых стран, заявивших о своей готовности сделать это, и в то же время это популярное направление для многих туристов.

Посадочный талон вместе с подтверждением вакцинации

Всемирный экономический форум выступил со своим предложением - приложением Common Pass, которое позволит путешествовать безопасно и быстро убедиться, что путешественник вакцинирован. Планируется, что данные о вакцинации будут одинаково признаны во всем Европейском союзе и что посадочный талон будет действителен для каждого рейса или транспорта только вместе с подтверждением о вакцинации.

Второе решение - это проездной IATA Travel Pass, который позволяет пассажирам находить точную информацию о поездках, тестировании и требованиях к вакцинам во время поездки, а также подтверждать свою вакцинацию. Отели и другое туристическое жилье также будут готовы принять путешественников, зная, что это безопасно.

Эрик Лингеберзиньш ФОТО: Пресс-фото

Не отставать от других стран

Хотя есть страны, которые уже планируют внедрить эти решения, мы еще не преодолели этап, на котором мы надеемся вернуться к прежнему режиму, поэтому существует риск, что латвийская туристическая индустрия может сильно отставать от своих европейских коллег.

По сути, речь идет не только о безопасности, но и о конкурентоспособности Латвии. Если мы не найдем решения вовремя, мы сможем увидеть, как латвийские путешественники едут в Вильнюс и Таллинн, чтобы перемещаться из аэропортов этих городов в запланированные пункты назначения.

Вакцинация была необходима и раньше

Чтобы справиться с пандемией, требуется долгосрочное мышление и готовность к изменениям. Для той части населения, которая настаивает на том, что они не хотят проходить вакцинацию, я хотел бы напомнить, что даже до пандемии был ряд направлений, в которых требовалось по несколько вакцинаций.

Вакцинация против гепатита А и В рекомендуется всем, кто путешествует в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, а в ряде случаев рекомендуется вакцинироваться от малярии и желтой лихорадки. Почему с Covid-19 должно быть по-другому?

Новые правила игры

Мир изменился, поэтому вы должны принять "новую норму", новые правила игры и научиться жить с ними. Я убежден, что индустрия туризма сможет адаптироваться, по крайней мере до сих пор мы всегда могли это делать. Ведь с появлением Интернета многие беспокоились, что туристические агентства больше не будут нужны, но ужасные прогнозы не оправдались и индустрия адаптировалась.