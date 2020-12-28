«Ничто не происходит случайно»: разговор с конспирологом

27 ноября на площади Вабадузе в Таллинне прошла крупная протестная акция, участники которой были не согласны с новыми ограничениями, в особенности с обязанностью носить маску в общественных местах. Митинг объединил людей с абсолютно разными взглядами и целями.

Елена (имя изменено) пришла на акцию протеста, чтобы «бороться с глобальным обманом»: «Глобалисты управляют нашим миром, их всего один процент, а нас девяносто девять. Сейчас идет война против этой мафии. Я выступаю против их планов!» Она является сторонницей теории заговора, в последнее время особенно распространенной на территории Эстонии.

«Против порабощения народной воли человека, против их планов в 2030 году — соединения человека с искусственным интеллектом, внедрения чипов — в Швеции уже очередь на имплантацию! Я не хочу, чтобы нас тоже чипировали», - добавила она.

Елена рассказывает о Biohax International — компании, которая первая в Швеции начала масштабно распространять процедуру введения в большой палец чипа, предназначенного, например, для замены банковской карточки, билета на проезд в транспорте или пропуска на работу.

Микрочип обменивается информацией с помощью связи ближнего поля (NFC) — той же технологии беспроводной передачи данных, которая используется в Apple Pay и Google Pay. Процедура введения чипа стала абсолютно простой — это можно сделать всего за несколько минут с помощью шприца, именно это позволяет услуге быть достаточно популярной.

Чипы позволят управлять человечеством, считают сторонники теории заговора, несмотря на отсутствие научных доказательств этому.

Елена считает, что посредством вакцинирования людям в обязательном порядке будет вживляться чип, с помощью которого в будущем человеком можно будет управлять.

Однако, ни одного научного подтверждения эта теория не имеет, а технологий чипов небольшого размера с таким функционалом просто не существует.

«Одним из новых ходов тайного правительства стали вышки 5G. Совершенно опасная технология. Помню, случай обсуждали в СМИ: в одном городке сети 5G вызвали массовую гибель скворцов. А что они будут делать с нами?» - недоумевает Елена.

Она рассказывает об инциденте, произошедшем осенью 2018 года в городе Гааге, когда погибло около 300 скворцов. Одновременно с этим в городе проводилось тестирование сетей 5G, и пользователи соцсетей начали активно связывать эти два события. Однако, как выяснилось после проведения расследования, в день трагедии вышки были отключены, а птицы отравились ядовитыми семенами тиса.

Более 5000 человек в Эстонии подписали петицию «Мы за жизнь: мы требуем ограничить распространение технологии 5G и хотим, чтобы были проведены долгосрочные исследования, независимые от технологических компаний».

По мнению создателей коллективного обращения, технология 5G посягает на психическое и физическое здоровье людей, однако парламентская комиссия по социальным делам отклонила этот запрос.