«Ничто не происходит случайно»: разговор с конспирологом

В последнее время все большую популярность обретают конспирологические теории, согласно которым всем миром управляет одна структура, состоящая из влиятельных людей, которые не избираются демократическим путем. По мнению конспирологов, целью этих людей является полная власть над всем человечеством.
27 ноября на площади Вабадузе в Таллинне прошла крупная протестная акция, участники которой были не согласны с новыми ограничениями, в особенности с обязанностью носить маску в общественных местах. Митинг объединил людей с абсолютно разными взглядами и целями.
Елена (имя изменено) пришла на акцию протеста, чтобы «бороться с глобальным обманом»: «Глобалисты управляют нашим миром, их всего один процент, а нас девяносто девять. Сейчас идет война против этой мафии. Я выступаю против их планов!» Она является сторонницей теории заговора, в последнее время особенно распространенной на территории Эстонии.
Елена рассказывает о Biohax International — компании, которая первая в Швеции начала масштабно распространять процедуру введения в большой палец чипа, предназначенного, например, для замены банковской карточки, билета на проезд в транспорте или пропуска на работу.
Микрочип обменивается информацией с помощью связи ближнего поля (NFC) — той же технологии беспроводной передачи данных, которая используется в Apple Pay и Google Pay. Процедура введения чипа стала абсолютно простой — это можно сделать всего за несколько минут с помощью шприца, именно это позволяет услуге быть достаточно популярной.
Чипы позволят управлять человечеством, считают сторонники теории заговора, несмотря на отсутствие научных доказательств этому.
Елена считает, что посредством вакцинирования людям в обязательном порядке будет вживляться чип, с помощью которого в будущем человеком можно будет управлять.
Однако, ни одного научного подтверждения эта теория не имеет, а технологий чипов небольшого размера с таким функционалом просто не существует.
«Одним из новых ходов тайного правительства стали вышки 5G. Совершенно опасная технология. Помню, случай обсуждали в СМИ: в одном городке сети 5G вызвали массовую гибель скворцов. А что они будут делать с нами?» - недоумевает Елена.
Она рассказывает об инциденте, произошедшем осенью 2018 года в городе Гааге, когда погибло около 300 скворцов. Одновременно с этим в городе проводилось тестирование сетей 5G, и пользователи соцсетей начали активно связывать эти два события. Однако, как выяснилось после проведения расследования, в день трагедии вышки были отключены, а птицы отравились ядовитыми семенами тиса.
Более 5000 человек в Эстонии подписали петицию «Мы за жизнь: мы требуем ограничить распространение технологии 5G и хотим, чтобы были проведены долгосрочные исследования, независимые от технологических компаний».
По мнению создателей коллективного обращения, технология 5G посягает на психическое и физическое здоровье людей, однако парламентская комиссия по социальным делам отклонила этот запрос.
В интернете не составит труда найти информацию о всевозможных теориях заговора: существуют сотни сайтов, посвященных конспирологии. С контентом такого плана можно столкнуться и в социальных сетях, которые начинают бороться с дезинформацией, но пока что делают это в недостаточной степени. Ситуация усугубляется и российскими федеральными каналами, которые время от времени пускают в эфир ложную информацию.
Это наглядно видно на примере российского общества: согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2018 году, две трети россиян верят в существование мирового правительства. При этом большинство из них — люди с высшим образованием.
Серьезность ситуации подтверждает и то, что процент приверженцев этой конспирологической теории только растет: за четыре года на двадцать процентов.
Теория заговора объясняет любые события действиями влиятельных заговорщиков. Все происходит с какой-то целью, ничто не происходит случайно. Лозунг сторонников конспирологии – «Ищи, кому это выгодно».
У подобных, часто странных, взглядов есть последствия. Историческим примером таких заблуждений является кровавый навет — явление, когда группа людей бездоказательно обвинялась массами в жертвоприношении и использовании крови в ритуальных целях. Такие обвинения часто приводили к трагедиям: насилию, погромам и даже убийствам.
Один из последних примеров пагубных последствий стали массовые сожжения вышек 5G связи летом в совершенно разных странах Европы — от Великобритании до России.
Некоторые родители отказываются прививать детей, причем настолько массово, что ВОЗ включила это в список угроз здоровью человечества. В условиях пандемии коронавируса этот подход может привести к очень губительным последствиям для всего общества.
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