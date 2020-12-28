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Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января включительно. Ранее прибывающих из Британии в России обязали соблюдать двухнедельный карантин.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января включительно. Ранее прибывающих из Британии в России обязали соблюдать двухнедельный карантин.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией", - говорится в сообщении штаба.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", - сказано в сообщении.

22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией на неделю в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса.

Позже главный санитарный врач России Анна Попова издала постановление, согласно которому граждане, прибывающие в Россию из Великобритании, обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

В субботу, 19 декабря, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что из-за нового штамма коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится жесткий локдаун. Заразность нового штамма, по словам Джонсона, оказалась на 70% выше, чем у других ранее известных вариаций.

Советники британского правительства по борьбе с пандемией отмечают, что пока рано говорить о том, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от Covid-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации. Однако новый штамм вируса распространяется необычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.