Оппозиция обещает заблокировать законопроект о референдуме, но поправок пока не представила

Среда - крайний срок внесения поправок в законопроект о референдуме о браке. По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Анти Пооламетса, к понедельнику, 28 декабря, ни одной поправки к законопроекту не поступило, пишет Rus.ERR.
"Трудно сказать точное число на данный момент, потому что эти поправки еще впереди, но можно сказать, что они будут исчисляться тысячами. Чтобы дать сигнал коалиции, что в данный момент это голосование не нужно", - отметил Ханно Певкур.
По словам Саара, социал-демократы намерены внести столько поправок в законопроект о референдуме, что работа над законопроектом будет невозможна, то есть Рийгикогу не сможет принять решение о проведении референдума.