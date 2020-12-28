Яак Ааб намерен вернуть детей в школы. Однако не всех

Согласно предложению, ученики остальных классов Ида-Вирумаа и Харьюмаа должны продолжить дистанционное обучение.

Зимние каникулы в школах заканчивается 10 января.

Текущее состояние распространения коронавируса позволяет сделать предложение для остальной части Эстонии, чтобы все учащиеся общеобразовательных школ могли посещать школы после каникул. Однако, по словам министра, если в ближайшем будущем число инфицированных быстро вырастет, необходимо рассмотреть более строгий подход.

В любом случае, считает министр, решение о необходимости дополнительных ограничений должно быть принято не позднее 7 января.

Предложения основаны на сценариях, разработанных Министерством образования и науки. При составлении сценариев министерство исходило из того, что необходима гибкость в организации как обучения, так и занятий по интересам, и необходимо исходить из эпидемиологической ситуации в регионе.