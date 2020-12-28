В Латвии умерла молодая женщина, зараженная Covid-19

Сегодня, 28 декабря, в Лиепайской региональной больнице скончалась пациентка с Covid-19, относившаяся к возрастной группе от 20 до 30 лет. Об этом LETA сообщила специалист больницы по связям с общественностью Индра Грасе.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), к настоящему времени скончались 18 пациентов с Covid-19 в возрасте от 20 до 49 лет. Грасе добавила, что в больнице это второй случай смерти пациента с Covid-19.
В понедельник, 28 декабря, в больницах Курземе проходят лечение 50 пациентов с Covid-19.
Уже сообщалось, что за прошедшие сутки госпитализировано 78 пациентов с Covid-19, в том числе один больной переведен в другое лечебное учреждение, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В настоящее время в больницах находятся 1048 пациентов с Covid-19.
У 987 человек заболевание средней тяжести, 61 человек находится в тяжелом состоянии.
Как известно, За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 508 новых случаев Covid-19 и зарегистрированы 19 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).