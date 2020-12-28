Три аварии за час ⟩ Полиция обратилась к общественности с напоминанием

Сегодня около 16.20 в Центр тревоги сообщили об аварии в деревне Ванамыйза волости Хальяла у виадука на 85-м километре шоссе Таллинн-Нарва. По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и грузовик Scania. В аварии пострадали два человека, находившиеся в машине мать и дочь-подросток, а ребенок был доставлен в больницу для дополнительного медицинского осмотра.

Примерно через час на том же месте произошла еще одна авария, при которой пять автомобилей попали в цепное столкновение. Известно, что в этой аварии никто не пострадал.

В то же время машина, проезжавшая мимо места ДТП, врезалась в припаркованную на обочине дороги полицейскую машину, у которой были включены мигалки. Также недалеко от места аварии об опасности впереди предупреждал регулировщик. К сожалению, приближавшаяся к месту аварии машина не могла остановиться и въехала в припаркованную у дороги полицейскую машину. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

Так как в этом месте шоссе было довольно скользким, о дорожных условиях сообщили ответственному за обслуживание дороги и в срочном порядке были приняты дополнительные меры.