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В ноябре 2020 года в России умерло 35 645 человек, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных Росстата. Это в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее.

В ноябре 2020 года в России умерло 35 645 человек, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных Росстата. Это в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее.

Согласно данным Росстата, которые поступили на Би-би-си, в ноябре Covid-19 стал основной причиной смерти в 19 626 случаях. Еще в 3 984 случаях коронавирус предполагается как основная причина, но идентифицирован не был, в 2 178 случаях он был сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений, а в 9 857 случаях - сопутствующим, но не повлиявшим на наступление смерти.

Таким образом, ноябрь стал рекордным по числу умерших с Covid-19 с начала пандемии в России. В октябре этого года, согласно скорректированным данным Росстата, в стране умерло 24 333 человек (ранее сообщалось о 22 571) с выявленным коронавирусом, в сентябре - 10 179.

Рекордным стало и число случаев, где коронавирус был признан основной причиной смерти - по сравнению с октябрем оно выросло на 50%.

Всего, по данным Росстата, в ноябре 2020 года от разных причин в России умерло 219 872 человек, что в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года. За январь-ноябрь число смертей составило 1 881 244. За аналогичный период предыдущего года умерло 1 651 512 человек.

график BBC

10 декабря Росстат сообщал, что число умерших с коронавирусом за апрель-октябрь (с учетом всех четырех категорий) достигло 78 623 человек. Теперь же, как следует из данных службы, оно выросло до 114 268.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 декабря, всего с начала пандемии в России умерло 55 265 человек с выявленным коронавирусом.

Цифры оперштаба значительно меньше, поскольку Росстат и оперативный штаб считают число летальных исходов по разной методологии, объясняли власти.