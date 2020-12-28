Многие отказались от защитных масок, предложенных полицейскими

«С прошлой недели мы находимся на улицах усиленным составом, но у полиции еще много работы», - сказал Сатси. По ее словам, наибольшее внимание полиция уделяла соблюдению ограничений, предотвращающих распространение вируса, насилию в близких отношениях и пьяным водителям.

В праздничные дни полиция 306 раз проверила предприятия и учреждения уезда: магазины, торговые центры, автозаправочные станции и церкви. Полиция выдала 246 защитных масок.

По словам Сатси, церкви очень хорошо приспособились к ситуации. В храмах соблюдается дистанция, носят маски и используют дезинфицирующие средства. Церкви также устраивают с интернете трансляции служб.

«В целом можно с уверенностью утверждать, что в Ляэне-Вирумаа растет и доля ношения маски», - отметила Сатси. Количество случаев насилия в близких отношениях осталось на том же уровне, что и в прошлом году. В праздничные дни возбуждено два уголовных дела, связанных с домашнем насилием.

В праздничные дни выделялись водители, употребившие алкоголь. Были пойманы 14 пьяных водителей, четверо из которых находились в уголовно наказуемой степени опьянения. Два пьяных водителя также стали причиной автомобильной аварии. Утром в понедельник были задержаны еще три пьяных водителя.