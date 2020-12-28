Медленно, но последовательно: зеленая энергетика – общая тенденция по всему миру

Электромобили

Япония заявила, что планирует запретить к середине 30-х годов продажу новых автомобилей, которые работают на двигателях внутреннего сгорания. Против такого заявления выступила глава Toyota Motor Corporation, отметив, что поспешный переход на электромобили может нанести урон автомобильной промышленности. Однако Япония является не единственной страной, которая готова к такому перевороту, ведь на сегодняшний день европейские автопроизводители вкладывают миллиарды долларов в переход на электротранспорт.

На эстонских форумах говорится о том, что этом году в Эстонии количество электромобилей в реестре достигнет порядка 1800 единиц, в следующем году будет более 3000 автомобилей, а в 2023 году их может быть 9000. Например, Министерство социальных дел уже много лет использует электромобили в рабочих целях.

Планы Шотландии

Экологическая организация, которая называется Scottish Renewables, составила отчет, отслеживающий прогресс в области возобновляемой энергетики в Шотландии. Согласно этому отчету, возобновляемые источники в стране обеспечили 76% потребления всей электроэнергии, но власти обещают, что к концу 2020 года эта цифра достигнет 100%. Государство Шотландии нацелилось достичь нулевого выброса всех парниковых газов к 2045 году.

Проекты США

«Это, вероятно, самый большой законопроект об энергетике, которые мы видели за последнее десятилетие», - сказал канадский политолог и эксперт по экологической политике Ли Стокс о проектах по энергетике конца 2020 года, на который выделено более 35 миллиардов долларов.

Бюджет этой программы предусматривает вложения в новые технологические инициативы. Больше всего денег будет потрачено на развитие технологий энергетики, энергосберегающих и транспортных технологий. По-прежнему выделяются средства на программы энергосбережения, а также помощи в подготовке к зимним сезонам.

Много средств пойдет на поддержку коммерциализации технологий, жизнеспособность которых еще должна быть доказана. К этому всему относятся технологии ограничения выбросов углекислого газа и его хранения.

Получат поддержку и ядерные технологии, которые пойдут на модернизацию уже существующих атомных электростанций и разработку реакторов.

К 2035 году США планирует постепенно отказываться от использования углеводородного сырья, которое является одним из основных факторов, вызывающих глобальное потепление и, в целом, изменение климата.