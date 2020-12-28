Как подростку стать парламентарием?

В 1921 году группой студентов была организована первая в истории модель ООН. Студенты Оксфордского университета повторили настоящее собрание действующей на тот момент Лиги Наций, полностью копируя весь процесс.

За почти сто лет в мире многое изменилось. Мир сотрясла война, появился интернет и смартфоны, а сама Лига Наций стала называться Организацией Объединенных Наций, но традиция студентов создавать собственные ассамблеи никуда не делась.

Сегодня гимназисты и студенты собираются и распределяются по различным комиссиям, таких как ВОЗ, комитет по делам беженцев и Совет Безопасности. Далее все строго по протоколу: выдвижение идей, обсуждение, голосование и создание резолюции – документа, обозначающего позицию комитета. Регулярному участнику моделей ООН Алексу заседания кажутся увлекательными: «Мы действуем как реальные органы ООН. Для нас действуют такие же правила, с нами работают такие же главы комитетов, которые не дадут тебе и слова сказать, если это не положено по регламенту. Мы составляем серьезный документ в официальном стиле, который после этого часто отправляем настоящим чиновникам. Это нереально интересно, так как несколько дней ты дискутируешь с умными ребятами, при этом вникая в проблему, которую тебе необходимо решить».

Новый скачок в развитии модели ООН произошел во время карантина, когда появился онлайн-формат. Школьники стали организовывать свои собственные конференции по всему миру.

Вот что рассказала нам организатор крупной онлайн-модели ООН Дарья, которая проходит обучение в международной школе Армении: «Модели ООН – это часть образования через, когда участники довольно долго дискутируют на определенную тему и уже будучи студентами понимают проблемы мирового масштаба, следовательно, явно смогут сделать в будущем что-то, чтобы их решить».

Однако, движение Model United Nations (MUN) не ограничивается конференциями в интернете. Самые значимые встречи проходят именно в настоящих залах. Здесь можно наблюдать высокую схожесть с заседаниями органов ООН, а также активный культурный обмен между странами, ведь в конференциях участникам присваивается собственное государство, интересы которого они должны защищать.

Айза решила участвовать в движении и на несколько дней стала волонтером в крупнейшей модели ООН Казахстана: «После одного мероприятия MUN мышление меняется, начинаешь больше интересоваться тем, что происходит в мире, и какая помощь требуется. Это уже не поверхностное обсуждение темы на уроках, а настоящий интерес к глобальным процессам. Более того, я осознала, что нет ничего прекраснее культурной интеграции. На модели был вечер, когда страны выступали с национальными играми, танцами, песнями. Мне грела душу мысль о том, что я являюсь частичкой всего этого».

Школьники и студенты Эстонии также могут принять участие в модельном движении. Немецкая гимназия каждую осень проводит конференцию, как и Таллиннский технический университет. А если вам нужно больше практики, что становится особенно актуальным в коронавирусных условиях, модели онлайн проходят почти каждый день, что открывает огромные возможности изучения современных мировых проблем.