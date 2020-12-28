Возвращающимся из Великобритании гражданам Эстонии выделено 124 места в самолетах

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, по данным которого после того, как 20 декабря было временно приостановлено авиасообщение между Эстонией и Великобританией, МИД связался с гражданами Эстонии, которые зарегистрировались для возвращения на родину из Великобритании на портале Reisi Targalt. Консульский отдел МИД Эстонии составил списки тех, кому срочно надо вернуться в Эстонию до 1 января.

В сотрудничестве с МИД Латвии эстонские власти организовали возможность возвращения спецрейсом airBaltic в понедельник, 28 декабря из Лондона в Ригу тем гражданам Эстонии, которые находились в Великобритании в краткосрочной поездке и нуждались в срочном возвращении.

На этот рейс гражданам Эстонии было выделено 48 мест. МИД Эстонии пока не знает, все ли граждане Эстонии, которым была предоставлена возможность купить билет на этот рейс, воспользовались ею. Билет стоимостью 220 евро каждый пассажир должен был приобрести за свой счет, к его стоимости добавлена еще цена авиабилета на рейс Рига-Таллинн.

Поскольку не все, кому нужно было срочно вернуться в Эстонию, не поместились в этот самолет, Министерство иностранных дел и Министерство экономики и коммуникаций организовали дополнительный рейс во вторник. Возможность для граждан Латвии и Литвы вернуться рейсом Nordica также согласовывается в сотрудничестве с Министерствами иностранных дел Латвии и Литвы. В субботу Министерство иностранных дел Эстонии разослало информацию о специальном рейсе Nordica еще 76 жителям Эстонии, зарегистрированным в Reisi Targalt, которым, вероятно, крайне необходимо вернуться. Пассажирам необходимо приобрести билет стоимостью 250 евро. По данным Nordica, по состоянию на воскресенье большинство мест на этот рейс были распроданы.

По состоянию на 24 декабря в общей сложности 140 человек сообщили о своем краткосрочном пребывании в Великобритании на портале Reisi Targalt Министерства иностранных дел. По словам представителя Министерства иностранных дел, это число отражает только тех, кто дал о себе знать.

Представитель МИДа подчеркнул, что на данный момент поездка - не лучшая идея. Тем же, кто все-таки путешествует, рекомендуется зарегистрироваться на портале Reisi Targalt и следовать всем инструкциям по заботе о здоровье и соблюдать требования о самоизоляции.