Около половины клиентов дома призрения в Нарва-Йыэсуу заражены COVID-19

Из 148 клиентов дома попечения в Нарва-Йыэсуу, около половины получили положительный результат теста на коронавирус, также заражены порядка 20% сотрудников этого учреждения.

"Первой заболела работница, а затем двое клиентов в отделении, где она работала. К несчастью, все пойдет только хуже – мы провели новое тестирование всех постояльцев. В числе зараженных и работники", - комментирует обстановку руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус.