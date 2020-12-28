Пн, 28.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
1 мин для прочтения

Около половины клиентов дома призрения в Нарва-Йыэсуу заражены COVID-19

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Коронавирус стремительно распространяется в доме призрения в Нарва-Йыэсуу: заражена половина постояльцев и часть сотрудников учреждения, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Из 148 клиентов дома попечения в Нарва-Йыэсуу, около половины получили положительный результат теста на коронавирус, также заражены порядка 20% сотрудников этого учреждения.

"Первой заболела работница, а затем двое клиентов в отделении, где она работала. К несчастью, все пойдет только хуже – мы провели новое тестирование всех постояльцев. В числе зараженных и работники", - комментирует обстановку руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back