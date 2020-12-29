Европарламент рассмотрит соглашение между ЕС и Великобританией в марте

"С учетом конкретных, уникальных и специфических обстоятельств Конференция председателей (фракций - прим.) дает согласие на временное применение (соглашения), чтобы смягчить последствия разрыва связей для граждан и бизнеса и предотвратить хаос сценария отсутствия сделки", - говорится в заявлении руководства Европарламента, опубликованном в понедельник после его совещания с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье.

"Это решение по данному конкретному временному применению не является прецедентом и не отменяет установленных обязательств между институтами ЕС. Оно не должно служить схемой для будущих процедур согласования", - подчеркнули лидеры политических групп ЕП.

Участники совещания решили "рассмотреть предложение о некотором продлении периода временного применения (соглашения), допустив его ратификацию Европарламентом на мартовской пленарной сессии". Таким образом, Европарламент успеет подготовиться к ратификации соглашения до конца его временного применения.

Ранее в понедельник Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил временное применение Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после Brexit, достигнутого 24 декабря. Окончательное решение Совета ЕС также по ускоренной письменной процедуре ожидается во вторник.