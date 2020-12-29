Опрос: в Эстонии правительству доверяют больше, чем в Латвии и Литве

Во вторник Институт общественных исследований (MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut) опубликовал данные своего летнего исследования, которое показывает, что в Эстонии правительству доверяют больше, чем в Латвии и Литве, но меньше, чем в Финляндии.
Хотя главной темой 2020 года без сомнений был коронавирус, также в уходящем году в центре внимания была и напряженная политическая атмосфера в Эстонии. В течение года было несколько правительственных кризисов, начатых оппозицией голосований по вотуму недоверия, а также мы наблюдали острое противостояние между коалицией и оппозицией по референдуму о браке. На этом фоне, по оценке Института общественных исследований, стоит обратить внимание на то, что большинство эстонского электората доверяет правительству и парламенту, и ситуация явно лучше по сравнению с Латвией и Литвой.
Людей спрашивали о различных учреждениях по четырехбалльной шкале, насколько они им доверяют. 69 процентов респондентов в Финляндии, 53 процента в Эстонии, 30 процентов в Латвии и 41 процент в Литве доверяют правительству. Как показал опрос, парламенту доверяют 70 процентов респондентов в Финляндии, 51 процент в Эстонии, 28 процентов в Латвии и 24 процента в Литве. Таким образом, в случае институтов как исполнительной, так и законодательной власти доверие наиболее высоко в Финляндии, в Эстонии немногим более половины респондентов доверяют соответствующим институтам, зато в Латвии и Литве большинство респондентов не доверяют парламенту и правительству.
Исследовательская компания Norstat провела онлайн-опросы в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве с июня по август, и в каждой стране на них ответили 1000 граждан в возрасте 18 лет и старше. Включавший более 100 вопросов опрос касался, в том числе, доверия к различным учреждениям.