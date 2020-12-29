СМИ: истребителям НАТО приходится чаще подниматься в воздух из-за военных самолетов России

В этом году истребители НАТО совершили уже более 400 вылетов по тревоге. Как сообщил оборонный альянс, в 350 случаях речь шла об идентификации и наблюдении за российскими самолетами, отмечает издание.

Российские военные самолеты зачастую не сообщают свое местоположение и высоту, не предоставляют план полета либо не контактируют с диспетчерами, сообщили в НАТО. Это представляет потенциальный риск для гражданских самолетов. В сравнении с 2019 годом число вылетов по тревоге в связи с активностью российских самолетов несколько возросло.

"Бундесвер также регулярно участвует в наблюдении за российскими самолетами в рамках усиленного патрулирования воздушного пространства НАТО в Прибалтике. (...) Контроль за воздушным пространством в Прибалтике был усилен в 2014 году после начала конфликта на Украине - прежде всего по желанию восточных партнеров альянса Литвы, Латвии и Эстонии", - пишет издание.