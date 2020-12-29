Еще одна вакцина от COVID-19 вышла на финальную стадию испытаний в США

"Пока в мире свирепствует пандемия COVID-19, это испытание - критический шаг на пути к созданию глобального портфолио безопасных и эффективных вакцин, чтобы защитить население мира", - сообщил исполнительный директор Novavax Стенли Эрик.

Испытания препарата Novavax проходят не только в США, но и в Мексике, Великобритании и ЮАР. Результаты исследований в Великобритании ожидаются в первом квартале 2021 года. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию, что выгодно отличает ее от препарата BioNTech и Pfizer.

Novavax получила на исследования вакцины до 1,6 млрд доллпров в рамках программы администрации американского президента Дональда Трампа "Операция сверхсветовая скорость". Привлечь к участию в испытаниях планируется до 30 тыс. участников. Примерно четверть испытуемых будет старше 65 лет, по меньшей мере 15% составят афроамериканцы.