Вт, 29.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Фото ⟩ Горячая десятка: самые популярные жилые комплексы в Таллинне

Manhattani stiilis Torn uusarendus.

ФОТО: City24

Портал недвижимости City24.ee составил рейтинг самых популярных новостроек уходящего года. К квартирам в этих жилых комплексах посетители портала проявили наибольший интерес пишет Kodustiil.

Квартал Kalaranna

Kвартал Кalaranna.

ФОТО: City24

Kвартал Kalaranna расположен в одном из самых престижных районов в центре Таллинна, в непосредственной близости от Горхолла, Культурного километра, любимых городских достопримечательностей и ресторанов. А самое главное - квартал находится на самом берегу моря, который как часть общественного пространства остается открытой для всех.

Подробности - ЗДЕСЬ.

Väike Tallinn в большом Таллинне

Väike Tallinn.

ФОТО: City24

В масштабах Эстонии Таллинн - совсем не маленький город, но в этом жилом комплексе вы будете чувствовать себя как в маленьком уютном городке в центре большого города. Отсюда и название - «Маленький Таллинн». Квартиры здесь современные, с высокими окнами и еще более высокими потолками.

Подробности - ЗДЕСЬ.

Наш ответ Манхэттену - Torn

Torn.

ФОТО: City24

Говорят, что при создании этого проекта архитекторы черпали вдохновение в ​​небоскребах Нью-Йорка. Здание имеет сложную форму: по бокам 20-этажной части расположены две более низкие - семиэтажная и пятиэтажная, террасы которых, помимо захватывающего вида, дают возможность провести время на свежем воздухе с семьей или друзьями. На шестом этаже создана общественная зона, которую жители дома могут использовать для проведения различных мероприятий, будь то дни рождения, просмотр кино или тематические вечера.

Подробности - ЗДЕСЬ.

Три дома Kalevi Panorama 

Kalevi Panorama.

ФОТО: City24

Kalevi Panorama - это современный архитектурный комплекс, состоящий из трех 14-этажных зданий, расположенных в тихом центре Таллинна. Новостройка выглядит достаточно представительно, а панорамные виды на город особенно прекрасны. 

Подробности - ЗДЕСЬ.

Прибрежный Haven Kakumäe

Haven Kakumäe.

ФОТО: City24

Роскошные апартаменты Haven Kakumäe отличаются просторной планировкой и живописными видами на море. Эксклюзивные апартаменты имеют высокие потолки и двери, панорамные окна, большие спальни с гардеробными, а также меблированные ванные комнаты с баней и отдельно стоящей ванной.

Подробности - ЗДЕСЬ.

В старом Мустамяэ теперь есть Uus-Mustamäe

Uus-Mustamäe.

ФОТО: City24

Uus-Mustamäe, где в течение семи лет будет построено 750 новых квартир, будет самым современным микрорайоном Мустамяэ. Осенью 2020 года принял новых жителей первые квартиры на Айанди, 5. Дом по адресу Айанди, 8 будет завершен осенью 2021 года, а на Айанди, 7 - осенью 2022 года.

Подробности - ЗДЕСЬ.

Дома в парке - Lõvirahu Pargikodud

Lõvirahu Pargikodud.

ФОТО: City24

Осенью 2019 года в Кристийне, на окраине красивого зеленого природного парка Löwenruh, были построены первые дома жилого комплекса Lõvirahu. Дома следующей очереди будут готовы к заселению уже в начале 2021 года. 

Подробности - ЗДЕСЬ.

Старое и новое в проекте Ratsuri Majad

Ratsuri Majad.

ФОТО: City24

Пожалуй, это - самый необычный проект уходящего года. Ratsuri Majad состоят из двух корпусов с продуманными 1–4-комнатными квартирами, в которых чувствуешь себя как в частном доме. В комплекс органично вписано здание конюшни постройки 1915 года постройки, таким образом новый комплекс входит в архитектурный ансамбль старинных казарм на улице Тонди. Новая часть комплекса выполнена в современном новоголландском стиле. Здание конюшни и пристройка к ней были спроектированы в соответствии с особыми требованиями защиты памятников культурного наследия. 

Подробности - ЗДЕСЬ.

Cityzen - в самом центре

Cityzen.

ФОТО: City24

Современный дизайн, высококачественные материалы и комфортабельные квартиры гармонично вписываются в яркую городскую среду. С застекленных балконов открываются прекрасные виды. В интерьере преобладают элегантные линии и размытые цвета, с которыми гармонично сочетаются зелень, дерево и натуральный камень.

Подробности - ЗДЕСЬ.

Жизнь в шоколаде - Klaussoni Kommivabrik

Klaussoni Kommivabrik.

ФОТО: City24

Корпуса кондитерской фабрики Рудольфа Клауссона в Каламая, построенные из известняка в 1904 году, превращены в стильные квартиры. Klaussoni Kommivabrik - светлый и просторный новый комплекс с дизайном в скандинавском стиле расположен в самом привлекательном месте Каламая - рядом с морем, Старым городом и Культурным котлом.  

Подробности - ЗДЕСЬ.

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