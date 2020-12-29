Фото ⟩ Горячая десятка: самые популярные жилые комплексы в Таллинне

Квартал Kalaranna

Kвартал Кalaranna. ФОТО: City24

Kвартал Kalaranna расположен в одном из самых престижных районов в центре Таллинна, в непосредственной близости от Горхолла, Культурного километра, любимых городских достопримечательностей и ресторанов. А самое главное - квартал находится на самом берегу моря, который как часть общественного пространства остается открытой для всех.

Väike Tallinn в большом Таллинне

Väike Tallinn. ФОТО: City24

В масштабах Эстонии Таллинн - совсем не маленький город, но в этом жилом комплексе вы будете чувствовать себя как в маленьком уютном городке в центре большого города. Отсюда и название - «Маленький Таллинн». Квартиры здесь современные, с высокими окнами и еще более высокими потолками.

Наш ответ Манхэттену - Torn

Torn. ФОТО: City24

Говорят, что при создании этого проекта архитекторы черпали вдохновение в ​​небоскребах Нью-Йорка. Здание имеет сложную форму: по бокам 20-этажной части расположены две более низкие - семиэтажная и пятиэтажная, террасы которых, помимо захватывающего вида, дают возможность провести время на свежем воздухе с семьей или друзьями. На шестом этаже создана общественная зона, которую жители дома могут использовать для проведения различных мероприятий, будь то дни рождения, просмотр кино или тематические вечера.

Три дома Kalevi Panorama

Kalevi Panorama. ФОТО: City24

Kalevi Panorama - это современный архитектурный комплекс, состоящий из трех 14-этажных зданий, расположенных в тихом центре Таллинна. Новостройка выглядит достаточно представительно, а панорамные виды на город особенно прекрасны.

Прибрежный Haven Kakumäe

Haven Kakumäe. ФОТО: City24

Роскошные апартаменты Haven Kakumäe отличаются просторной планировкой и живописными видами на море. Эксклюзивные апартаменты имеют высокие потолки и двери, панорамные окна, большие спальни с гардеробными, а также меблированные ванные комнаты с баней и отдельно стоящей ванной.

В старом Мустамяэ теперь есть Uus-Mustamäe

Uus-Mustamäe. ФОТО: City24

Uus-Mustamäe, где в течение семи лет будет построено 750 новых квартир, будет самым современным микрорайоном Мустамяэ. Осенью 2020 года принял новых жителей первые квартиры на Айанди, 5. Дом по адресу Айанди, 8 будет завершен осенью 2021 года, а на Айанди, 7 - осенью 2022 года.

Дома в парке - Lõvirahu Pargikodud

Lõvirahu Pargikodud. ФОТО: City24

Осенью 2019 года в Кристийне, на окраине красивого зеленого природного парка Löwenruh, были построены первые дома жилого комплекса Lõvirahu. Дома следующей очереди будут готовы к заселению уже в начале 2021 года.

Старое и новое в проекте Ratsuri Majad

Ratsuri Majad. ФОТО: City24

Пожалуй, это - самый необычный проект уходящего года. Ratsuri Majad состоят из двух корпусов с продуманными 1–4-комнатными квартирами, в которых чувствуешь себя как в частном доме. В комплекс органично вписано здание конюшни постройки 1915 года постройки, таким образом новый комплекс входит в архитектурный ансамбль старинных казарм на улице Тонди. Новая часть комплекса выполнена в современном новоголландском стиле. Здание конюшни и пристройка к ней были спроектированы в соответствии с особыми требованиями защиты памятников культурного наследия.

Cityzen - в самом центре

Cityzen. ФОТО: City24

Современный дизайн, высококачественные материалы и комфортабельные квартиры гармонично вписываются в яркую городскую среду. С застекленных балконов открываются прекрасные виды. В интерьере преобладают элегантные линии и размытые цвета, с которыми гармонично сочетаются зелень, дерево и натуральный камень.

Жизнь в шоколаде - Klaussoni Kommivabrik

Klaussoni Kommivabrik. ФОТО: City24