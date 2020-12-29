За сутки в Эстонии выявлено 478 зараженных, скончались восемь человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 309 человек. На Таллинн приходится 240 новых случаев.

В Ида-Вирумаа добавилось 79, в Тартумаа — 24, в Выру- и Ляэнемаа — по восемь, в Пярнумаа — шесть, в Йыгева- и Ляэне-Вирумаа — по пять, в Вильяндимаа — четыре, в Ярва-, Рапла- и Валгамаа — по три, на Хийумаа — два, в Пыльва и на Сааремаа — один новый случай. Еще в 17 случаях местожительства в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 571,87 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

В стационарном лечении нуждаются 410 пациентов с коронавирусов: из них 43 необходима интенсивная терапия и 21 подключен к аппарату ИВЛ. Открыто 47 новых историй болезни.

За сутки скончались восемь человек. Всего с начала эпидемии в Эстонии умер 221 человек с коронавирусом.

Вакцину от коронавируса получили 516 человек.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице https://koroonakaart.ee/ru.

В Эстонии началась вакцинация от COVID-19

27 декабря в Эстонии началась вакцинация от COVID-19. Всего было сделано 207 прививок. В первую очередь начали вакцинировать медицинских работников в больницах, скорой помощи и центрах семейных врачей в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, а с этой недели постепенно будут переходить на всю Эстонию.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и снизить количество заболеваний и смертей, связанных с COVID-19, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 242 409 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2034 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 610.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Оставайтесь дома

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск заразиться самому и заразить членов семьи. Проведите праздники и новогоднюю ночь в узком семейном кругу. Отмените всевозможные празднования и старайтесь избегать больших скоплений людей.

Давайте проявим солидарность с теми, для кого праздники проходят в стенах больницы. В Эстонии растет число случаев заражения коронавирусом. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маску!

Известно, что коронавирусная инфекция протекает тяжелее именно у людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями, и в результате им с большей вероятностью потребуется лечение в больнице. Нужно сделать всё от себя зависящее, чтобы не заразить их. Давайте больше общаться по телефону или через Интернет, и будем находиться физически рядом.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.