"Это просто стыд": эстонское государство забыло о юбилее заслуженного художника

О позорно забытом юбилее Лембита Сарапуу ведущей Kuuuurija Катрин Луст рассказал другой известный художник, Леонхард Лапин, по словам которого Союз художников не организовал для Сарапуу юбилейную выставку, а президент Кальюлайд не поздравила его с круглой датой.

"Лембиту Сарапуу 90 лет, а у него не было ни одной выставки. Будь это во Франции или Финляндии, это стало бы национальным событием, - говорит Лапин. - В свои 90 лет он один из лучших художников Эстонии. Он все еще работает, он совершенно в здравом уме. И о нем все забыли. Это так стыдно".

"Где была наш президент?" - риторически вопрошает Лапин.

Лембит Сарапуу - заслуженный эстонский художник, получивший в 1988 году премию Кристьяна Рауда, в 1996 году - премию Эстонской Республики в области культуры, в 2001 году - орден Белой звезды 4-й степени и в 2010 году - медаль Конрада Мяги.

На последнем аукционе галереи Haus картина Сарапуу Pulmakleit Ledale («Свадебное платье для Леды») была продана более чем за 20 тысяч евро.

Ведущая Kuuuurija Катрин Луст решила исправить ошибку и поздравить талантливого человека с юбилеем, пусть и с опозданием.

Художник Сарапуу живет в Ыйсмяэ. В свой дом пускает далеко не всех.

Квартира художника буквально наполнена искусством. Здесь от пола до потолка лежат картины, рисунки мелом, великолепные рамы для картин, краски, книги и фотоальбомы. Но хотя в квартире с виду беспорядок, хозяин совершенно точно знает, где что-то находится.

Сарапуу против коммерциализации искусства и поэтому принципиально не продает свои картины - он намерен оставить их в наследство сыну.

Нет никаких сомнений в том, что 90-летний Сарапуу здоров. Его ум и слух остры, а кисть в руке тверже, чем когда-либо, заключает Катрин Луст по итогам визита в гости к художнику.