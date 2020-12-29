В Германии пожилым людям по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от COVID-19

Повышенную дозу получили люди в возрасте от 66 до 82 лет. Когда ошибка была обнаружена, их оповестили об этом и отправили домой. Позже четырех человек в целях предосторожности поместили в больницу для наблюдения, у них проявляются симптомы гриппа.

Глава администрации района Передняя Померания Стефан Керт выразил сожаление, отметив, что «этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой». По данным BioNTech, в ходе первой фазы клинических испытаний добровольцы получали увеличенные дозы вакцины, и никаких тяжелых побочных эффектов после этого не наблюдалось.

Позже эту информацию подтвердила официальная представительница BioNTech. Она уточнила, что время испытаний добровольцам вводили дозу в 100 микрограмм препарата, притом что обычная доза составляет 30 микрограмм, передает DW.