В новом году автопроизводителей ожидают огромные денежные взыскания

Фактически, Европейский суд постановил, что любое программное обеспечение, которое во время проверки позволяет занижать показатели выбросов автомобиля, ежедневно участвующего в трафике, является незаконным. В суде рассматривалось непосредственно дело Volkswagen: хотя название компании было скрыто, а в документах шла речь о предприятии, управляющем автомобильным заводом во Франции, Volkswagen позже признал немецким СМИ, что выступал ответчиком по этому делу в Европейском суде.

Не только Volkswagen

Это судебное решение (C-693/18) помогает защитить потребителей, которые по-прежнему ведут судебный процесс против Volkswagen по поводу скандала с выбросами. Но не только. Handelsblatt пишет, что это решение нанесет удар по автомобильной промышленности в целом, потому что на махинациях с выхлопами попался не только Volkswagen. Известно, что Fiat, Daimler (материнская компания Mercedes-Benz), Volvo и BMW, использовали подобное нелегальное программное обеспечение на своих автомобилях.

По словам немецкого юриста Клауса Гольденштейна, специализирующегося на защите прав потребителей, в ближайшие месяцы и годы можно ожидать настоящую волну отзывов автомобилей и денежных исков. По словам Гольденштейна, постановление Европейского суда означает, что обратившиеся в суд против этих автомобильных компаний автовладельцы имеют высокие шансы покинуть зал суда с решением о выплате компенсации.

В Великобритании юристы точат на Mercedes зубы: издание Car Dealer Magazine пишет, что лондонские юридические фирмы готовят крупный иск против Daimler, обвиняя концерн в том, что он является сознательным участником скандала с выбросами, поскольку обманул покупателей, купивших автомобиль в период с 2008 по 2018 год.

Как все прошло в Германии

В Германии, на родине Volkswagen, автогигант долгое время препятствовал возмещению ущерба. Скандал с выбросами начался в 2008 году, а с 2015 года у автовладельцев появилась возможность требовать возврата денег. Зачастую это был путь на Голгофу, потому что система работала таким образом, что каждому приходилось обращаться в суд против своего автосалона. Также проблемой стало то, что в 2017 году истек срок обжалования. Однако потребители не согласились с этим, и в мае этого года немецкий суд постановил, что финансовые требования могут быть предъявлены самому концерну Volkswagen.

Защита потребителей Германии вынудила Volkswagen выплатить потребителям в общей сложности 830 миллионов евро. Желающим получить компенсацию надо заполнить специальную анкету. В то же время люди получают не всю сумму, а в среднем 15% от покупной цены. Максимальная сумма, выплачиваемая владельцам, составляет около 6000 евро, об этом осенью сообщало Norddeutsche Rundfunk («Северогерманское телерадиовещание»). Также компенсация не распространяется на автомобили, приобретенные с сентября 2015 года, потому что на тот момент покупатель должен был знать о нарушениях со стороны Volkswagen и сознательно пошел на риск.