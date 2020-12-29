Для достижения целей Эстонии нужно большее количество вакцины

Postimees задал уточняющие вопросы как министру социальных дел Кийку, так и пресс-службе Министерства социальных дел: насколько поставляемые объемы вакцины могли бы увеличиться, какова нынешняя способность Эстонии для вакцинации, и насколько она могла бы увеличиться, а также получится ли увеличить поставки для достижения поставленной цели? Министр Кийк сказал, что из-за постоянных совещаний он не может ответить на вопросы, но попросил это сделать пресс-службу, которая ответила уже после отправки газеты в типографию.

По словам советника отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер, пределы способности вакцинировать в течение января-февраля устанавливают лимитированные объемы поступающей вакцины. Она добавила, что в случае, если и другие производители получат разрешение на продажи в ЕС, способность вакцинировать увеличится: «Как показал процесс получения разрешения Pfizer/BioNTech, получить разрешение на продажу можно за месяц, а потому мы ждем, что европейское разрешение скоро получат и другие производители».

По словам Сыбер, есть цель покрыть вакцинированием более половины совершеннолетнего населения Эстонии: «Когда группы с самым высоким риском заражения будут покрыты, риск перегруза больниц ковидными пациентами значительно снизится, и мы сможем начать возвращаться в привычному укладу жизри, который был в Эстонии летом».

Сеймейные врачи получат списки в начале января

По словам председателя Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви, семейные врачи к вакцинации готовы и вакцинация групп риска начнется, когда будут вакцинированы работники здравоохранения и дома попечения: «До групп риска мы вероятнее всего доберемся в конце января, может быть, в феврале». По ее словам, у семейных врачей есть четкий план вакцинации.

Больничная касса отправит центрам семейных врачей списки групп риска в начале января. План подразумевает начать вакцинацию с самых уязвимых групп: «Не нужно и такого, чтобы вся группа риска рванула на место и начала распространять болезни в зале ожидания, вакцинация должна проходить на основании жесткой системы». Кярт Сыбер объяснила, что кроме базового обучения вакцинированию медицинские работники должны пройти специфическое обучение по вакцине от Covid-19. «Провести такие курсы можно только после получения разрешения на продажу, обучение пройдет 29 декабря. По состоянию на середину дня понедельника, на первые специфические курсы зарегистрировались около 2550 человек», - сказала Сыбер.

Руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майт Альтметс сказал, что если в течение первого квартала следующего года успеют вакцинировать всех медицинских работников, то больницы смогут помочь семейным врачам в вакцинации групп риска.

«Мы думаем, что если успеем разобраться со своими работниками, то при необходимости могли бы помочь и в вакцинации населения или хотя бы групп риска. Если мы будем работать каждый день и у нас будет кабинет для вакцинации таких групп, то почему бы не помочь?» - сказал Альтметс. Он уточнил, что больница могла бы вакцинировать своих собственных пациентов, которые уже входят в группы риска.

По словам Валликиви, скорость вакцинации в итоге все же зависит от поставок, списков и размеров групп риска: «Каждый центр по профилю пациентов и поступлениям вакцины сам решает, как будет это организовывать. Составит он дни вакцинации или утра, или обеденные часы». Она считает, что каждый врач или медсестра может вакцинировать за час четыре или пять человек.

Если люди будут отказываться от вакцины, по словам Валликиви, есть и запасной план: «Каждый центр составит так называемый запасной список тех людей, которых в иной ситуации не стали бы вызывать самыми первыми».

«Если есть 90-летний плохо двигающийся пожилой человек, то ему не скажут, что ждем вас через 18 минут, иначе нам придется выбросить вакцину, просто пригласят человека из другой группы, который находится в списке ожидания», - сказала Валликиви.