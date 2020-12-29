Для достижения целей Эстонии нужно большее количество вакцины

Цель плана вакцинации от коронавируса в Эстонии заключается в том, чтобы во втором квартале наступающего года, то есть самое позднее в июне добиться того, чтобы у всех желающих имелась возможность вакцинироваться, но при поступающих сейчас количествах ее не достичь, пишет Postimees.
Согласно государственному плану, прежде всего, вакцинируются работники медицинских учреждений и учреждений опеки — около 315 000 человек. Если добавить сюда работников передовой за пределами системы здравоохранения, как спасатели или полицейские, то количество людей, входящих в первичную целевую группу составит около 350 000 человек.
По плану для обычных людей, в зависимости от поставок, вакцина может стать доступной уже во втором квартале года, то есть самое позднее в конце июня. Это означает, что сейчас группы риска и работников передовой нужно вакцинировать в темпе 13 500 человек в неделю, а это требует, чтобы в неделю поступало 27 000 доз, поскольку для достижения четкого иммунитета требуются две дозы. Если бы поставки и вакцинация двигались в заданном темпе, во втором квартале можно было бы заняться вакцинацией людей не входящих в первичную группу.
Член научного совета при правительстве и исследователь-профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс сказал, что для возвращения к нормальной жизни нужно вакцинировать около 75 процентов населения. В понимании Эстонии это означает 750 000 человек, то есть почти все совершеннолетние жители страны, поскольку для детей и беременных вакцины пока нет. Вакцинация детей начнется тогда, когда появится подходящая для них вакцина. Если есть желание, например, к концу следующего года открыть страну так, чтобы это не вызвало проблем, нужно вакцинировать в темпе 19 000 человек в неделю, для чего необходимо еженедельно поставлять 38 000 доз.
По нескольким договорам предварительной продажи Эстония пытается купить вакцину для 2,1 миллиона человек, чтобы минимизировать таким образом риски. Сейчас вакцину в Эстонию поставляет только Pfitzer/BioNTech, который в состоянии отправлять нам в течение последующих трех недель по 10 000 доз в неделю. «Согласно заключенному с производителем вакцины Pfizer/BioNTech договору, в ближайшие недели мы сможем вакцинировать по 5000 человек в неделю», - сказал министр Танель Кийк (Центристская партия) в распространенном вчера утром пресс-сообщении.
Таким образом, для достижения поставленной цели объемы ввозимой вакцины должны быстро увеличиться.
Дальнейшние объемы поставок неясны
Прибывающая в Эстонию вакцина хранится на центральном складе Департамента здоровья, и там центры семейных врачей, на которых ложится основная нагрузка по вакцинации, будут заказывать свои объемы. Postimees поинтересовался в Департаменте здоровья, сколько доз вакцины и по какому графику будут поступать на его склады?
По словам пресс-секретаря департамента Эйке Кингсепп, этой информации у Департамента здоровья еще нет. Министр социальных дел через пресс-сообщение выразил надежду на то, что скоро разрешение на продажу получат и другие производители, и тогда объемы поступающей в Эстонию вакцины увеличатся.
Следующей в очереди стоит вакцина фирмы Moderna, оценку которой Европейский департамент здоровья даст 6 января. В случае положительного решения после этого Европейская комиссия выдаст разрешение на продажу. В случае Moderna известно, что ее вакцины хватило бы на все население Эстонии, но нет точной информации об объемах поставок и времени.
Postimees задал уточняющие вопросы как министру социальных дел Кийку, так и пресс-службе Министерства социальных дел: насколько поставляемые объемы вакцины могли бы увеличиться, какова нынешняя способность Эстонии для вакцинации, и насколько она могла бы увеличиться, а также получится ли увеличить поставки для достижения поставленной цели? Министр Кийк сказал, что из-за постоянных совещаний он не может ответить на вопросы, но попросил это сделать пресс-службу, которая ответила уже после отправки газеты в типографию.
По словам советника отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер, пределы способности вакцинировать в течение января-февраля устанавливают лимитированные объемы поступающей вакцины. Она добавила, что в случае, если и другие производители получат разрешение на продажи в ЕС, способность вакцинировать увеличится: «Как показал процесс получения разрешения Pfizer/BioNTech, получить разрешение на продажу можно за месяц, а потому мы ждем, что европейское разрешение скоро получат и другие производители».
По словам Сыбер, есть цель покрыть вакцинированием более половины совершеннолетнего населения Эстонии: «Когда группы с самым высоким риском заражения будут покрыты, риск перегруза больниц ковидными пациентами значительно снизится, и мы сможем начать возвращаться в привычному укладу жизри, который был в Эстонии летом».
Сеймейные врачи получат списки в начале января
По словам председателя Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви, семейные врачи к вакцинации готовы и вакцинация групп риска начнется, когда будут вакцинированы работники здравоохранения и дома попечения: «До групп риска мы вероятнее всего доберемся в конце января, может быть, в феврале». По ее словам, у семейных врачей есть четкий план вакцинации.
Больничная касса отправит центрам семейных врачей списки групп риска в начале января. План подразумевает начать вакцинацию с самых уязвимых групп: «Не нужно и такого, чтобы вся группа риска рванула на место и начала распространять болезни в зале ожидания, вакцинация должна проходить на основании жесткой системы». Кярт Сыбер объяснила, что кроме базового обучения вакцинированию медицинские работники должны пройти специфическое обучение по вакцине от Covid-19. «Провести такие курсы можно только после получения разрешения на продажу, обучение пройдет 29 декабря. По состоянию на середину дня понедельника, на первые специфические курсы зарегистрировались около 2550 человек», - сказала Сыбер.
Руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майт Альтметс сказал, что если в течение первого квартала следующего года успеют вакцинировать всех медицинских работников, то больницы смогут помочь семейным врачам в вакцинации групп риска.
«Мы думаем, что если успеем разобраться со своими работниками, то при необходимости могли бы помочь и в вакцинации населения или хотя бы групп риска. Если мы будем работать каждый день и у нас будет кабинет для вакцинации таких групп, то почему бы не помочь?» - сказал Альтметс. Он уточнил, что больница могла бы вакцинировать своих собственных пациентов, которые уже входят в группы риска.
По словам Валликиви, скорость вакцинации в итоге все же зависит от поставок, списков и размеров групп риска: «Каждый центр по профилю пациентов и поступлениям вакцины сам решает, как будет это организовывать. Составит он дни вакцинации или утра, или обеденные часы». Она считает, что каждый врач или медсестра может вакцинировать за час четыре или пять человек.
Если люди будут отказываться от вакцины, по словам Валликиви, есть и запасной план: «Каждый центр составит так называемый запасной список тех людей, которых в иной ситуации не стали бы вызывать самыми первыми».
«Если есть 90-летний плохо двигающийся пожилой человек, то ему не скажут, что ждем вас через 18 минут, иначе нам придется выбросить вакцину, просто пригласят человека из другой группы, который находится в списке ожидания», - сказала Валликиви.
Главные цели плана вакцинации
- Главной целью плана вакцинации является достижение как можно большего охвата вакцинацией групп риска, чтобы позволить в 2021 году вакцинироваться всем жителям Эстонии.
- В зависимости от поступающих в Эстонию объемов вакцины имеется цель начать вакцинацию групп риска в январе 2021 года и во втором квартале 2021 году прийти к тому, чтобы все желающие могли получить возможность для вакцинации.