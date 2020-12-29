Коронавирус заставил ⟩ Исследование: кто чистоплотнее - жители Латвии, Литвы или Эстонии?

Заказанный компанией Samsung и проведенный исследовательской фирмой Norstat опрос продемонстрировал, что COVID-19 повлиял на привычки людей в отношении уборки. 24% жителей Эстонии заявили, что из-за вируса стали делать уборку чаще. «Важную роль здесь играет тот факт, что люди проводят больше времени дома – в домашнем офисе и на дистанционном обучении, но в то же время люди признают и важность уборки для ограничения распространения вируса», - объяснил инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар.

В Литве, где вирус распространяется очень быстро, почти 42% респондентов заявили, что из-за вируса стали делать уборку чаще. В Латвии так же ответили 33% опрошенных.

Пеннар отметил: что касается уборки, наши южные соседи оказались более прилежными. 21% жителей Эстонии заявили, что пользуются пылесосом не реже одного раза в день, тогда как то же самое заявили целых 39% латышей и литовцев. Опрос также показал, что практически все респонденты осведомлены о вредном воздействии на здоровье пыли и грязи.

Неизвестно, сказывается ли это на увеличение частоты уборок, но жители Латвии (23%) и Литвы (22%) также больше пользуются роботами-пылесосами. В Эстонии робот-пылесос использует 16% респондентов.