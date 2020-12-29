Власти Таллинна приняли решение относительно новогодних фейерверков

Мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал горожан соблюдать требуемую дистанцию и избегать больших скоплений людей.

«Жители шести районов города смогут понаблюдать за праздничным фейерверком вблизи дома или даже из своего окна, - отметил Кылварт. – Таким образом мы попытаемся избежать больших скоплений людей. Муниципальная полиция и охранные фирмы будут сотрудничать с полицией, напоминая горожанам о правилах безопасности».

По словам мэра, проведением серии салютов на разных площадках город намерен предложить альтернативу скоплениям празднующих, где никто не заботится о соблюдении мер безопасности.