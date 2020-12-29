За минувшие сутки в Литве выявлен 1921 новый случай коронавируса, скончались 78 человек

Это крупнейшее суточное количество смертей от вируса с начала пандемии.

За сутки выздоровели 4146 заболевших COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 134 285 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 65 784 человека, 66 485 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1347 человек, по иным причинам умерло 669 зараженных.