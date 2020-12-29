Вт, 29.12.2020
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Кристина Каллас
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  • За минувшие сутки в Литве выявлен 1921 новый случай коронавируса, скончались 78 человек
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За минувшие сутки в Литве выявлен 1921 новый случай коронавируса, скончались 78 человек

Больница в Литве.

ФОТО: Rokas Lukosevicius/

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1921 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 78 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Это крупнейшее суточное количество смертей от вируса с начала пандемии. 

За сутки выздоровели 4146 заболевших COVID-19. 

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 134 285 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 65 784 человека, 66 485 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1347 человек, по иным причинам умерло 669 зараженных.

За минувшие сутки было взято 10 344 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 598 754.

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