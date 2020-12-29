Вт, 29.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Таллинн
  • В канун Нового года время работы столичного общественного транспорта будет сокращено
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В канун Нового года время работы столичного общественного транспорта будет сокращено

Городской автобус.

ФОТО: Mihkel Maripuu

31 декабря общественный транспорт Таллинна будет работать по графику рабочего дня, однако он завершит свою работу еще до полуночи: последние отправления с начальной остановки - в 23:00.

В четверг, 31 декабря, общественный транспорт будет на основании графика движения отправляться с начальной остановки в обоих направлениях до 23:00 (включительно) и проследует до конечной остановки. После указанного времени новых отправлений с начальной остановки не будет, транспорт отправится в гараж или депо.

1 января 2021 года столичный общественный транспорт будет работать по воскресному графику.

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