В канун Нового года время работы столичного общественного транспорта будет сокращено

31 декабря общественный транспорт Таллинна будет работать по графику рабочего дня, однако он завершит свою работу еще до полуночи: последние отправления с начальной остановки - в 23:00.
В четверг, 31 декабря, общественный транспорт будет на основании графика движения отправляться с начальной остановки в обоих направлениях до 23:00 (включительно) и проследует до конечной остановки. После указанного времени новых отправлений с начальной остановки не будет, транспорт отправится в гараж или депо.
1 января 2021 года столичный общественный транспорт будет работать по воскресному графику.