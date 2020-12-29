В канун Нового года время работы столичного общественного транспорта будет сокращено

В четверг, 31 декабря, общественный транспорт будет на основании графика движения отправляться с начальной остановки в обоих направлениях до 23:00 (включительно) и проследует до конечной остановки. После указанного времени новых отправлений с начальной остановки не будет, транспорт отправится в гараж или депо.