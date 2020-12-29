Вт, 29.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Финны скупают через зарегистрированный в Эстонии э-магазин дешевый алкоголь
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Финны скупают через зарегистрированный в Эстонии э-магазин дешевый алкоголь

Пиво ящиками можно заказать и в интернете.

ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI/PM SCANPIX BALTICS

Зарегистрированный в Эстонии э-магазин viinikauppa.com отличается от других своих собратьев дешевыми ценами на алкоголь, пишет Postimees.

Клиенты совершают свои покупки на сайте и через выбранную фирму организуют доставку товара с расположенного в Германии оптового склада в Финляндию. По желанию клиенты могут доставить товар из Германии самостоятельно, написала газета Kauppalehti.

Магазин держат имеющие давний опыт работы в Эстонии Кари и Марья-Лийса Шёблум, которым принаждлежат 85 процентов паевого товарищества Regularis, управляющего магазином. Оставшаяся доля через фирму Westgate принадлежит Лембиту Тамму.

Экономическая газета северных соседей утверждает, что в Эстонии зарегистрированы и другие онлайн-алкогольные магазины, но Viinikauppa бросается в глаза низкими ценами. Дешевле всего можно купить крепкое немецкое пиво, ящик на 24 банки которого стоит 4,35 евро, а трехлитровую коробку вина можно приобрести за четыре евро. Другие зарегистрированные в Эстонии э-магазины просят за ящик пива как минимум 12-15 евро.

Исполнительный директор предприятия Кари Шёблум отметил, что за купленный в магазине товар в Финляндии должен заплатить клиент: «Кроме того, он должен организовать его доставку в Финляндию, если не может привезти его сам».

Произведенные в ЕС напитки в Финляндии растаможивать не нужно, но в отличие от привезенных в страну для личного употребления товаров, за купленный в интернет-магазине алкоголь в Финляндии нужно заплатить налоги.

Несмотря на это кажется, что э-продажи алкоголя в Финляндии только растут. Особенно большой рост отмечен в этом году, прежде всего потому, что объемы алкоголя, ввезенного в страну пассажирами значительно снизились.

По словам Кари Шёблума, оборот его э-магазина в этом году увеличился в три раза: «Мы сосредоточились на пиве и пакетированном вине, но очень хорошо увеличились продажи и вина высокого качества».

Оборот прошлого года в Regularis увеличися на 17 процентов до 2,5 миллиона евро, в качестве прибыли предприятие получило 0,25 миллиона евро.

По данным издания, заказ алкоголя за границей является легальным делом, но внутри Финляндии продавать алкоголь виртуально может только местный монополист Alko.

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