Галерея ⟩ В Ласнамяэ в районе исторического маяка возникнет новый микрорайон

Новая улица была проложена компанией 1Partner Arendus, которая строит здесь жилой район Tuletorni Kodud.

По словам руководителя 1Partner Arendus Эркки Яэремаа, это место всегда пряталось за забором, а теперь доступ открыт и к маяку, и ко всей окружающей его территории с захватывающей историей. «В настоящий момент на сам маяк, к сожалению, не попасть, но, вероятно, в будущем это будет возможно в качестве экскурсии», - сказал Яэремаа.

Вокруг Верхнего маяка расположены пять исторических строений, которые 1Partner Arendus перестраивает в частные и парные дома. Будут отреставрированы домик смотрителя маяка, кухня-прачечная, дом моториста, генераторная, погреб и еще одно, построенное позже здание.

По словам Эркки Яэремаа, в Таллинне нет другого подобного жилого комплекса, и три из пяти реконструируемых исторических зданий уже проданы. Кроме того, на участке площадью 10 000 квадратных метров будет построено пять небольших жилых домов на шесть квартир каждый. «Мы очень бережно относимся к охране культурного наследия, живописному участку и до сих пор действующему маяку, и хотим, чтобы в результате получилась гармоничная и уютная, а не просто плотно застроенная площадка», - подтвердил Яэремаа.

Таллиннский Верхний маяк расположен в микрорайоне Маяка в Ласнамяэ. В 1835 году была построена деревянная вышка, а каменный, до сих пор действующий маяк высотой 40 метров возведен на высоте 40 метров над уровнем моря в 1896 году. Архитектор Tuletorni Kodud - Пеэтер Пере.