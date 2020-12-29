Водитель проверял возможности квадроцикла: полиция раскрыла детали ДТП со смертельным исходом

Вчера днем в центр тревоги поступило сообщение, что случайный прохожий обнаружил в деревне Вийзукюла Вильяндиского уезда в придорожной канаве квадроцикл, под которым был тяжело травмированный мужчина. Несмотря на усилия медиков, жизнь 23-летнего водителя спасти не удалось.
«На месте происшествия полиция обнаружила на ровной скользкой дороге следы шин квадроцикла, которые вели от одного края дороги к другому, что может указывать на то, что молодой водитель проверял возможности квадроцикла на скользкой дороге. В какой-то момент он потерял управление над транспортным средством, квадроцикл вылетел через встречную в кювет и водитель получил, к сожалению, не совместимые с жизнью травмы, — рассказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.
У погибшего были права на управление транспортным средством. На нем был и шлем, но полученные повреждения были настолько серьезные, что шлем не смог его защитить.
Вирк добавил, что квадроцикл имеет преимущество при езде по природному ландшафту, а не по обледенелой скользкой дороге. «Хотя полный привод может дать обманчивое ощущение, что водитель хорошо контролирует мотовездеход, на самом деле на твердой поверхности и особенно на обледенелой дороге, а также на заснеженной дороге, контакт покрышки квадроцикла с поверхностью дороги маленький. Поэтому легко потерять управление над этим транспортным средством и очень сложно вовремя затормозить», — пояснил он.
С появлением снега полиция стала получать больше сообщений о водителях, которые намеренно дрифтуют, что приводит к ДТП — были наезды на фонарные столбы, дорожные знаки, переезды через круговые перекрестки и врезания в стены домов.
«Уверенности водителя в своих силах недостаточно. Законы физики тоже имеют свою силу и если не считаться с ними, попадание в ДТП — это вопрос времени», — сказал Оттомар Вирк.
В этом году в ДТП погибло трое водителей квадроциклов (ATV), в 11 ДТП с квадроциклами получили повреждения 13 человек. Всего в этом году в ДТП в Эстонии погибло 60 человек. Среди погибших также три мотоциклиста, один водитель мопеда и четверо велосипедистов. В ДТП пострадало почти 1600 человек. В прошлом году за тот же период в ДТП погибло 52 человека и пострадало 1739 человек.