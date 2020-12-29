Водитель проверял возможности квадроцикла: полиция раскрыла детали ДТП со смертельным исходом

«На месте происшествия полиция обнаружила на ровной скользкой дороге следы шин квадроцикла, которые вели от одного края дороги к другому, что может указывать на то, что молодой водитель проверял возможности квадроцикла на скользкой дороге. В какой-то момент он потерял управление над транспортным средством, квадроцикл вылетел через встречную в кювет и водитель получил, к сожалению, не совместимые с жизнью травмы, — рассказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

У погибшего были права на управление транспортным средством. На нем был и шлем, но полученные повреждения были настолько серьезные, что шлем не смог его защитить.

Вирк добавил, что квадроцикл имеет преимущество при езде по природному ландшафту, а не по обледенелой скользкой дороге. «Хотя полный привод может дать обманчивое ощущение, что водитель хорошо контролирует мотовездеход, на самом деле на твердой поверхности и особенно на обледенелой дороге, а также на заснеженной дороге, контакт покрышки квадроцикла с поверхностью дороги маленький. Поэтому легко потерять управление над этим транспортным средством и очень сложно вовремя затормозить», — пояснил он.

С появлением снега полиция стала получать больше сообщений о водителях, которые намеренно дрифтуют, что приводит к ДТП — были наезды на фонарные столбы, дорожные знаки, переезды через круговые перекрестки и врезания в стены домов.

«Уверенности водителя в своих силах недостаточно. Законы физики тоже имеют свою силу и если не считаться с ними, попадание в ДТП — это вопрос времени», — сказал Оттомар Вирк.