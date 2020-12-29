Полиция расследует деятельность компании, основанной Ида-Вирускими "криптомиллионерами". Они отрицают причастность к бизнесу

По словам Турыгина, в марте 2016 года они продали фирму шотландской фирме Fast Consult LP (позже переименована в Hashcoins LP, а затем Hashflare LP). При этом, как утверждает основатель сервиса, они еще два года продолжали оказывать компании IT-услуги и техническую поддержку.

“Мы действительно разработали и запустили сервис облачного майнинга в далеком 2015 году. В конце того года нам поступило предложение о продаже, в результате чего в 2016 году были осуществлены сделка и передача сервиса в британскую компанию. Мы не можем ответить на все ваши вопросы, так как не владеем в полной мере информацией относительно текущей деятельности облачного сервиса HashFlare, компании HashFlare LP», - написал Турыгин.

Согласно данным коммерческого регистра Великобритании, с 11 марта 2018 года по 7 октября 2020 года человеком, которому принадлежало не менее 75% компании Hashflare LP, был Анатолий Шейпак. Человек с таким именем и эстонским личным кодом есть в эстонском коммерческом регистре. Он не ответил на запрос ДВ.

Турыгин говорил о компании как о своей, а Потапенко был указан ее директором

Утверждение о том, что с 2016 года Турыгин и Потапенко не имеют отношения к Hashflare и не знают, что происходило в компании, противоречит тому, что Турыгин говорил раньше. В декабре 2017 года ДВ делали с ним интервью, в котором также задавали вопрос: почему контракты были изменены с бессрочных на одногодичные. Турыгин говорил о компании, как о своей.

Фрагмент из интервью:

"Ярослав Тавгень: К нам обратился один источник, он говорит, что когда покупалась услуга аренды майнинга, в договоре было сказано, что право на долю этого майнинга - оно бессрочно. А в сентябре этого года вы выпустили сообщение о том, что всё, что было раньше бессрочно, в течение года аннулируется.

Иван Турыгин: Не аннулируется. Мы, значит… Поясню. Бессрочные контракты - это был для нас своего рода маркетинговый такой шаг. По мере того как прибавлялось количество пользователей в сети биткойн и участников в майнинге, более-менее ровно изменялся курс роста биткойна и увеличилась сложность добычи биткойна. То есть, получалось таким образом, что, проинвестировав в оборудование в “день икс”, оно переставало быть эффективным где-то через полтора-два года. <...> твой аппарат, купленный сегодня, через полтора года потреблял электроэнергии больше, чем вырабатывал криптовалюты и, соответственно, становился невыгодным, и ты его просто выключал и относил на помойку. И это продолжалось довольно-таки длительный период времени, после чего наступил <...> колоссальный скачок цены на биткойн, который подтянул за собой рост других криптовалют. И мы посмотрели и поняли, что эти бессрочные контракты - они, с точки зрения экономики нашей компании, нам невыгодны.

<...> Понимаете: оборудование - ты вот человеку продал мощность, и она сейчас ему добывает, добывает, добывает, но наступит момент, когда майнер выйдет из строя. Он всё равно от перегрева или от усталости, или от старости умрёт. А у нас были так называемые lifetime contract’ы. Пожизненные. Поэтому мы решили от них отказаться. Мы решили [их] лимитировать также на год.

<...> Вот, собственно, такое было принято решение. И… Был ряд недовольных. И… эти люди писали кучу комментариев и негодований… Однако… Могу сказать, что большая часть, больший процент наших покупателей продолжает с нами майнить. И счастливы.

Те, кто был недоволен, задавали два вопроса. Первое - насколько это законно? Обещаешь бессрочно, а в итоге меняешь условие договора, который уже подписан. И - насколько этично?

Ну, у нас изначально в условиях, которые прописаны в Terms of sale, было заложено, что мы имеем право в случае, если изменится конъюнктура рынка, если это нам станет невыгодно, изменить условия. <...> Мы сели, посчитали экономику - такими темпами мы станем убыточной компанией. Мы будем иметь обязательства пожизненно человеку выплачивать ему майнинг и должны будем за свои средства докупать ещё оборудование, чтобы он всю жизнь получал биткойны.

Изначально не нужно было тогда говорить о бессрочности.

Возможно. Возможно, это наш недосмотр. Возможно, надо было изначально… Да. Насколько это этично...? Это бизнес. Иначе фирма могла прийти к банкротству.

<…> Мы решили ограничить это вот так - годовыми контрактами, нежели чем вводить дополнительную плату за заключение договора или ещё что-нибудь в этом роде.

<…> Я понимаю, конечно, что неприятно, когда в одностороннем порядке контрагент меняет условия. Но с другой стороны, они смотрят на баланс своих кошельков? Какие суммы они проинвестировали и сколько они уже заработали с помощью нашего облачного майнинга? Грех жаловаться. Грех жаловаться! Это сверхжадность, да? Вот тут возникает вопрос этики. Поэтому… Вот так."

(Эти цитаты не вошли в финальный текст, который был посвящен нашумевшему тогда криптобанку Полибиус. Запись разговора имеется в редакции - ред.).