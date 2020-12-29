Автошколы Таллинна и Харьюмаа работают и во время ограничений

Автошколы Харьюмаа обратились в Министерство образования и получили ответ: «Мы уточнили эту тему в Министерстве экономики и коммуникаций. По их словам, в настоящее время учебные поездки можно продолжать при условии использования масок и дезинфекции поверхностей автомобилей».

Во время учебной езды в автомобиле могут находиться только два человека: инструктор и обучаемый, которые должны быть в защитных масках. Проводить теоретические занятия в классах в период ограничений, который продлится до 17 января, невозможно.