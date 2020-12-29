Вт, 29.12.2020
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Криста Фишер
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Автошколы Таллинна и Харьюмаа работают и во время ограничений

Учебная поездка.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Введенные в Таллинне и Харьюском уезде ограничения, вызванные распространением коронавируса, не мешают автошколам допускать своих учеников к учебной езде, пишет Rus.Err.ee.

Автошколы Харьюмаа обратились в Министерство образования и получили ответ: «Мы уточнили эту тему в Министерстве экономики и коммуникаций. По их словам, в настоящее время учебные поездки можно продолжать при условии использования масок и дезинфекции поверхностей автомобилей».

Во время учебной езды в автомобиле могут находиться только два человека: инструктор и обучаемый, которые должны быть в защитных масках. Проводить теоретические занятия в классах в период ограничений, который продлится до 17 января, невозможно.

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