Вт, 29.12.2020
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Елена Розинко
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Видео ⟩ Вышедший из себя лебедь показал даме, как правильно носить маску

Лебедь.

ФОТО: Ariel Cordova-Rojas

Все мы видели людей, которые неправильно носят защитные маски. У кого-то торчит нос, а кто-то носит маску на подбородке. Это нервирует даже лебедей, один из которых решительно исправил ошибку дамы, показав, как нужно правильно защищаться, пишет Postimees.

Когда женщина наклонилось к лебедю, тот схватил клювом неправильно надетую маску, и в следующий момент маска оказалась там, где она должна быть.

Видео уже подняло волну в интернете. Часть комментаторов смеются, что даже лебеди лучше людей знают, как носить маски. А другие подливают масла в огонь, заявляя, что даже животному миру надоела эта ситуация.

Попавшей на видео женщине повезло, что лебедь лишь навел порядок с ношением маски, поскольку лебеди часто нападают на людей, которые подходят к ним слишком близко, и последствия могут быть весьма болезненными.

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