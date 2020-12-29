Вт, 29.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Не желаете купить? ⟩ Выставлен на продажу популярный ночной клуб в центре Таллинна

Ночной клуб Bonbon.

ФОТО: KV.EE

В таллиннском Старом городе продается ночной клуб Bonbon - место, где раньше проводили время так, будто завтрашний день никогда не наступит, пишет Kodustiil.

Площадь трехэтажного ночного клуба составляет около 700 квадратных метров. В цокольном этаже расположены складские помещения, гримерная, костюмерная, кухня, санузлы и душевые. 

Ночной клуб Bonbon.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся наружная терраса, два зала, гардероб, закрытая курительная комната, две барные стойки, сцена, столики с мягкими диванами и приватная зона. На втором этаже - оборудованная кухня и офис.

Ночной клуб Bonbon.

ФОТО: KV.EE

В клуб ведут четыре входа, также имеются два парковочных места. Помещения отремонтированы и находятся в хорошем состоянии, в отделке использованы высококачественные материалы. Все залы оснащены звуковым и световым оборудованием.

Ночной клуб Bonbon.

ФОТО: KV.EE

Имущество ночного клуба - мебель, барная и кухонная техника, звуковое и световое оборудование - продаются вместе с договором аренды на 8 лет.

Ночной клуб Bonbon.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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