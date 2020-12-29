В Пирита открылась площадка для игры в хоккей

При спортивном центре Пирита теперь работает еще одна открытая ледовая площадка. В отличие от первой она предназначена исключительно для игры в хоккей, сообщает пресс-служба районной управы.
Хоккейная площадка с искусственным льдом размером 20 на 40 метров предназначена главным образом для тренировок детей и молодежи. Согласно действующим ограничениям, установленным в связи с распространением коронавируса, одновременно на льду могут находиться не более десяти человек.
Каток открылся перед Рождеством и сразу снискал популярность среди местных жителей. До середины января площадка забронирована и на ней будут проходить тренировки молодежи.
Подробную информацию о катке и о возможностях бронирования площадки можно получить по электронной почте info@piritaspordikeskus.ee.
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