В Пирита открылась площадка для игры в хоккей

Хоккейная площадка с искусственным льдом размером 20 на 40 метров предназначена главным образом для тренировок детей и молодежи. Согласно действующим ограничениям, установленным в связи с распространением коронавируса, одновременно на льду могут находиться не более десяти человек.

Каток открылся перед Рождеством и сразу снискал популярность среди местных жителей. До середины января площадка забронирована и на ней будут проходить тренировки молодежи.

Подробную информацию о катке и о возможностях бронирования площадки можно получить по электронной почте info@piritaspordikeskus.ee.