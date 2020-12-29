Балтийский строительный рынок в III квартале: сравнение не в пользу одной из стран

Рассказываем об исследовании, проведенном Евростатом и эстонской компанией RIA.com Marketplaces OÜ.

В Эстонии падение

Еще в четвертом квартале 2019 года на основе данных Евростата строительный сектор Эстонии показывал рост в 1,3% по сравнению с третьим кварталом того же года. Уже в первом квартале 2020 года падение составило 2,1%, а во втором ситуация стала еще хуже - 5,7%. С июля по конец сентября падение составило 4,9% по сравнению со вторым кварталом.

В свою очередь, по данным Департамента статистики Эстонии, в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году объем производства на эстонском строительном рынке уменьшился на 10%. 1

Латвия медленно растет

Ситуация в Латвии в строительном секторе более благоприятная. В четвертом квартале 2019 года рост составлял 1,9%, первый квартал 2020 года показал рекордный рост в 12,2%, но уже во втором квартале произошло резкое падение на 13,1%, а третий квартал показал рост на минимальные 0,4%.

В Литве минимальное падение

В Литве в последнем квартале 2019 года было отмечено падение на 0,3%. Но уже первый квартал этого года закрылся с ростом в 12,3%. Потом с апреля по конец июня произошло падение на 15,1%. Третий квартал вернул позиции и показал минимальное падение на 0,1%.

Украина восстанавливает позиции

Строительный бизнес в Украине переживает не лучшие времена. На протяжении первых трех кварталов 2019 года ситуация на строительном рынке была довольно стабильной. Об этом говорится в отчете Министерства статистики Украины. Но уже в четвертом квартале прошлого года строительный рынок рухнул на 4,1%, в первом квартале также наблюдался спад на 3,7%. После начала карантина во втором квартале рынок рухнул на рекордные 26,5%. Однако, с июля по сентябрь ситуация начала стабилизироваться. И уже третий квартал 2020 года показал рост в 11%.

Наибольший рост и падение по странам

Второй квартал 2020 года был провальным во всех странах Европы, кроме Дании. Но уже третий квартал позволил строительному бизнесу возобновить работу и увеличить обороты. Наибольший рост в третьем квартале (по сравнению со вторым) наблюдался в Ирландии (+44,9%), Великобритании (+41,8%), Франции (+40,3%), Люксембурге (+23,2%) и Австрии (+10%).